Mostaza, una de las cadenas líderes de fast food de Argentina, inaugura su espacio en La Barraca Mall e implica la 4° apertura en Mendoza.

En línea con su plan de crecimiento proyectado para el 2021, Mostaza abre las puertas de una nueva sucursal en la provincia, que representa una valiosa fuente de trabajo en esa ciudad y se convierte en su apertura N° 11 en lo que va del año. Así, la marca refuerza su compromiso con el país, afianzándose como una compañía con marcada presencia nacional, en constante crecimiento y generadora de empleo.

El local se encuentra en el patio de comidas del mall, cuenta con 130 mt2 y con una capacidad para más de 50 personas. Su diseño incluye atención por barra y está equipado con terminales de self service, para compra sin contacto, además, ofrece servicio de delivery y take away. En línea con su apuesta a la constante innovación -y con el fin de brindar un servicio moderno- Mostaza incorpora las últimas tendencias de diseño y tecnología, orientada a satisfacer las necesidades de los consumidores. La propuesta gastronómica contempla una variada línea de hamburguesas, ensaladas y tostados, así como también del servicio de cafetería y helados.

“Estamos orgullosos por anunciar una nueva apertura en Mendoza, y por tener cada vez más posibilidades de seguir fortaleciéndonos en esta plaza tan importante para nosotros. Apostamos a seguir creciendo y es por eso que renovamos día a día nuestro compromiso de continuar afianzándonos como generadora de fuentes de trabajo para muchos argentinos” señaló Pablo De Marco, Director de Expansión y Desarrollo de la compañía.

Como parte de su estrategia de expansión, la empresa continua con su objetivo de llegar a distintos puntos del país, creando nuevas fuentes de trabajo, apostando a una permanente innovación tecnológica y brindando productos de la más alta calidad.