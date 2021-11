Fruto de una colaboración y una genuina amistad entre Aurelio Montes, fundador de Kaiken, y el reconocido chef, iniciada hace muchos años atrás y que se renueva a diario en el restaurante Ramos Generales que funciona en la sede de la bodega mendocina nace;

Kaiken Disobedience by Francis Mallmann, un Red Blend proveniente de viñedos de las regiones de Vistalba y Altamira, que condensa el alma libre y desobediente del cocinero con el savoir faire enológico del equipo de la bodega, concibiendo una botella, tan única como sofisticada, creada para ser disfrutada sin límites ni reglas pre-establecidas.

“Tal como dice Francis Mallmann, el vino es celebración. Y este es un vino creado para tal motivo, para celebrar la amistad, el amor y el reencuentro.. Porque celebrar es un acto de libertad, nadie te puede decir cómo hacerlo, es por eso que este vino es libre y desobediente (como Francis). Nada de maridajes ni protocolos, que para eso ya hay muchos vinos. Disfruta a tu manera de este Red Blend, que es placer y celebración pura”, expresó Aurelio Montes Sr., Presidente de Viña Montes.

A partir de la alianza forjada, gracias a Kaiken Ramos Generales by Francis Mallmann (el restaurante que ambas partes dirigen) y que fue recientemente premiado por la revista TIME nace este Red Blend. Un vino cuya composición varietal es 60% Malbec, 30% Cabernet Sauvignon y 10% Merlot de viñedos provenientes de Altamira, en la región de Valle de Uco y Vistalba en Luján de Cuyo, ambos ubicados en la provincia de Mendoza. Fue pensado tanto para el exigente mercado argentino como para los mercados más importantes del mundo, en especial los de USA, Brasil, UK y Holanda, entre otros.

“Este vino nació con la idea de elaborar un ejemplar que me represente tanto a Bodega Kaiken como a mi. Queríamos que fuera complejo y sencillo a la vez, no teníamos pensado realizar un blend pero de a poco fuimos llegando a este resultado lluego de degustar y analizar más de 40 vinos distintos, de diferentes cepas y regiones de toda la provincia de Mendoza y Y así surgió Kaiken Disobedience by Francis Mallmann, un Red Blend compuesto por un 60% de Malbec, 30% Cabernet Sauvignon y 10% Merlot, con una gran evolución en botella. Lo degustamos cada dos meses y veo que va creciendo correctamente, en cuatro años será más delicioso aún. Hemos llegado a una muy buena composición varietal y la del próximo ejemplar seguramente será diferente, con nuevos aromas y sabores excepcionales.” cuenta el chef Francis Mallmann.

Su packaging fue inspirado en Francis Mallmann pero tratando de representarlo de una manera no obvia. Haciendo su propio camino, a contramano y desobedeciendo libremente. La etiqueta de Disobedience, es austera, sin accesorios pero buscando reflejar la belleza de lo simple.

Kaiken Disobedience by Francis Mallmann se encuentra disponible en vinotecas de todo el país a un precio sugerido al público de $2000.

Sobre el encuentro entre el vino y la comida

“El vino es hermano gemelo de la cocina y de la comida, siempre digo que lo más lindo de comer y beber es compartir.

La única razón por la que nos sentamos a la mesa, más allá de que podemos tener hambre, es la belleza verdadera de sentarnos a la mesa, una cosa que los argentinos hacemos muy bien porque le dedicamos mucho tiempo al conversar. Cabe la vehemencia, cabe la alegría, cabe la tristeza, todo cabe en la mesa y el vino es testigo de todo eso, es el elixir de la verdad.

Para mí todos los días son diferentes y todos los vinos son diferentes, al igual que los platos que cocino y esa es la belleza de cocinar, que nada es igual siempre. Todo va evolucionando como los vinos. Creo que esa es la libertad y la belleza de tomar vinos junto con la comida”, agrega Francis Mallmann sobre el maridaje.