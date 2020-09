La calle Viamonte al 4762, en Chacras de Coria es un lugar cargado de historia. Este sitio nació a principios del siglo pasado, cerca de la histórica estación de trenes, con una casa de adobe rodeada de enormes parques y fincas. El tiempo consolidó este distrito como uno de los parajes mas elegidos por los mendocinos.

Los empresarios Diego Stortini y Caroline Loock, -en medio de la incertidumbre de la pandemia- lanzaron en este rincón histórico de Chacras de Coria dos novedosos proyectos Postales Co-Working y Green Aparts, aprovechando uno de los puntos mas apreciados del distrito.

Sobre Postales Co-Working, Diego Stortini comentó “En los tiempos que estamos y los próximos a venir, la comunidad busca espacios de trabajo modernos, con entornos agradables y saludables, cerca de casa, y ambientes de trabajo totalmente integrados. Es por ello, que Postales Co-Working es una solución para quienes recuperaron espacios y calidad de vida, y no están dispuestos a volver atrás. Cada “co-worker” tiene su escritorio individual, no se comparten recursos y por protocolo Covid19 estamos abriendo este espacio al 30% de su capacidad operativa normal para garantizar el distanciamiento social”.

Postales Co-Working no son oficinas privadas, son espacios de trabajo integrados, con mesas individuales cómodas, ambientes amplios, y modernos. Está pensado para un alquiler mensual como mínimo, garantizando una comunidad de pocos co-workers que trabajen en confianza y colaboración. Cuenta con una sala de reunión privada para los momentos que requieran mayor privacidad y espacios exteriores inspiradores que permiten disfrutar del lugar de trabajo. Una propuesta inédita en el corazón de Chacras de Coria. Pensado especialmente para emprendedores, freelance, y profesionales.

El concepto de Greens Aparts

Es una oferta especial de monoambientes y duplex 100% equipados y amoblados, rodeados de jardines, piscina, y churrasquera. Un espacio ideal para las personas que necesitan un espacio propio en esta pandemia.

“Pensamos este producto, en este momento, para personas que por su situación personal o laboral, necesitan un espacio de vida que combine independencia, estilo y armonía”, explicó Stortini, dejando claro que el proyecto se basa en el alquiler temporal, y no en un proyecto de residencias definitivas.

¿Por qué inaugurar en medio de una crisis?

“Nuestra generación, la del 2000, se fundó en el instinto de la resiliencia y permanente templanza ante los fenómenos como el que hoy nos propone el COVID y la cuarentena. Pertenezco a una generación, la cual naturalmente mira el horizonte y no el instante en que vivimos. Hemos aprendido, después de tanto, que la realidad es un fenómeno dinámico, que las circunstancias siempre premian a quien sabe leer los acontecimientos. Por eso no hemos dejado de reinventarnos, y nuestros negocios no responden a patrones estáticos si no a la dinámica de los consumidores”, cerraba Diego Stortini.

