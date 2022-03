Wines of Argentina (WofA), institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel global, sigue cosechando reconocimientos como entidad referente de la industria vitivinícola nacional tras la designación de su Gerenta General, Lic. Magdalena Pesce, como Embajadora de la Marca País Argentina, nombramiento que también alcanzó a los consagrados winemakers José Alberto Zuccardi y Alejandro Vigil.

La decisión estuvo a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, por la contribución que estas tres figuras vienen haciendo hace años al posicionamiento del vino argentino en el mundo. En el caso de Pesce, se trata de la primera representante femenina en recibir esta distinción.

La vitivinicultura representa uno de los ejes de promoción dentro de la estrategia de la Marca País, una política de Estado que busca posicionar a Argentina en el plano internacional mediante la promoción de sus factores diferenciales como las tradiciones, la cultura, los productos y servicios, el talento nacional, y los destinos turísticos.

Embajadores Marca País del vino

“Entregarle esta distinción a tres grandes referentes de la vitivinicultura nacional es poner en valor una actividad que para Argentina es representativa en términos sociales y económicos. El vino es un sello distintivo de nuestro país, y a través del plan estratégico de Marca País vamos a seguir trabajando para su posicionamiento en el mundo para que las exportaciones sigan creciendo. También esto va a contribuir al fortalecimiento de nuestro sentido de pertenencia y a afianzar el orgullo de ser argentinos y argentinas”, expresó Yanina Martínez, Secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Producto estrella

El reconocimiento otorgado a Pesce se suma a su nominación como una de las 50 mujeres más influyentes en Women in Wine & Spirits Award 2021, tras haber resultado una de las ganadoras en la categoría “Branding y mercadotecnia” por las prácticas en Responsabilidad Social Corporativa llevadas a cabo desde WofA.

“Esta designación como Embajadora de la Marca País Argentina me llena de orgullo y refuerza el camino que venimos recorriendo desde Wines of Argentina como referentes de la promoción de nuestro producto estrella. Recibo esta distinción en representación del equipo de WofA y de todas las mujeres del sector, como muestra del protagonismo -la mayor parte de las veces no visibilizado- que tenemos en el mundo del vino. Seguiré trabajando para honrar esta figura y potenciar la vitivinicultura de nuestro país”, sostuvo la Gerenta General.

Mercados interno y externo

Según Alejandro Vigil, co-creador de los vinos El enemigo, esta designación es “parte de un reconocimiento general hacia la actividad vitivinícola, que viene haciendo bien las tareas trabaja seriamente con proyectos a largo plazo, de expansión, de exportación, de creación de mano de obra genuina”.

El enólogo afirmó que la importancia de la industria está dada no solo por su potencial como generador de riqueza sino por lo que implica para la región. En el caso de Mendoza, por ejemplo, el enoturismo es la segunda actividad después de la extracción de petróleo.

“Por eso la vitivinicultura genera impacto a lo largo de toda la cadena de valor, en la provincia y también en el país. Pero hay que seguir trabajando en los mercados internacionales para dar a conocer aún más el vino argentino porque representa poco menos del 3,5% del negocio a mundial a pesar de que, según el año, somos el quinto, sexto o séptimo productor global”, añadió.

A su vez, Vigil consideró que el mercado interno, que representa el 70% del consumo, “tuvo un leve crecimiento en los últimos tres años y debemos mantenerlo. Lo interesante es dar a conocer que ya existen 18 provincias con producción de vino, o sea que gran parte del país tiene presencia de esta industria”.

“Tenemos que seguir trabajando y demandando políticas claras sobre la sustentabilidad del ecosistema vitivinícola nacional, que se basa en productores y bodegas sanas. Debemos abocar nuestros esfuerzos a que eso llegue y se sostenga en el tiempo”, resaltó.

Entusiasmo para seguir

Para José Alberto Zuccardi, director de la bodega familiar que exporta un 60% de su producción a más de 50 países, el vino es “un lugar y su gente y expresa siempre una marca. Cada botella que llega a un consumidor del mundo lleva el nombre del país y del productor y contiene información sobre la región donde se elabora. El vino es identidad”.

“Me encanta comunicar el vino y siento que cada vez que lo hago primero debo compartir el posicionamiento del país, de nuestra gente y de nuestro territorio. Por eso es un gran honor, un gran orgullo este reconocimiento. Pone en valor lo que hacemos y da entusiasmo para seguir”, agregó.

Zuccardi sostuvo que la consideración del vino argentino en el mundo “es muy positiva y estamos al comienzo de un camino. Hay mucho por hacer, y el avanzar con la convicción de que la tarea sirve y es apreciada nos da mucha fuerza”, concluyó.