¿Qué ofrecen en New Panel?

Somos una empresa de más de 14 años, con más de mil proyectos realizados desde Tierra del Fuego hasta Bolivia, nuestro sistema constructivo eco sustentable, amigable con el ambiente, limpio, rápido y eficaz. Lo bueno de construir con New panel es la garantía que te asegura en el ahorro de recursos energéticos, ya que la espuma de poliuretano que utilizamos en nuestros paneles es un excelente aislante térmico y sonoro.

¿Cuáles son sus diferenciales?

Como grandes características se pueden mencionar:

• Fácil de construir: paneles diseñados especialmente para cada proyecto, modulados y

numerados, de fácil instalación gracias a sus encastres logrando un muy rápido montaje.

• Limpio: no genera desperdicio de agua ni materiales en obra.

• Rápido: hasta 3 veces más rápido que la construcción tradicional.

• Eficaz: con el sistema de encastre hace que la instalación casi ni tenga sobrantes de

material, ni deshechos innecesarios.

• Sustentable: las placas de OSB que se utilizan en nuestros paneles son extraídas de

árboles de cultivo controlado, NO se utilizan maderas de bosques nativos. No implican

tampoco consumo de agua en su fabricación, ni se generan gases de efecto invernadero en la fábrica ni en obra. Los paneles disminuyen drásticamente el consumo de energía para

calefaccionar o refrigerar.

• Certificaciones: cuenta con las certificaciones CAT y CAS a nivel nacional permitiendo

poder acceder a créditos hipotecarios.

• Son portables: a diferencia de otros sistemas, con New Panel no necesitas estructura

adicional para una vivienda de una planta, ya que los paneles cuentan con estructura interna.

¿En qué tipos de obras se pueden utilizar?

Es adaptable a cualquier tipo de proyecto, hemos desarrollado proyectos de edificios de

oficinas, restaurante, bodegas, hoteles como también viviendas de distintos tamaños. Se

puede realizar desde un techo, un quincho, hasta una vivienda.

¿Cuáles son sus principales ventajas?

Es un sistema constructivo que es adaptable a cualquier tipo de proyecto, pudiendo ser

revestido con diversos materiales logrando la estética deseada por el cliente. Es de muy rápida construcción, durable, muy resistente ante terremotos y fuertes vientos, ecológico.

¿Ofrecen algún tipo de financiación?

• Se puede abonar en 12, 18 o 24 cuotas con tarjeta de crédito.

• Se puede optar por créditos hipotecarios de distintas entidades como también del IPV.

• El pago se puede realizar en pesos Argentinos, lo que da una gran posibilidad de

inversión a las personas que atesoren en moneda extranjera.

¿Existen prejuicios alrededor del rubro?

Principalmente, es que no es ladrillo y al mendocino le gusta, está acostumbrado a lo macizo y las placas OSB no suenan cómo ladrillo, como si fueran huecas, pero eso no significa que no sean resistentes. Por otro lado, está el tema de la reventa, que hoy en día no supone ya un factor condicionante.

Otra es que la madera es un material inflamable, pero la realidad es que la espuma de

poliuretano que usamos no propaga la llama y tampoco produce humo tóxico y las placas de OSB tienen un tratamiento especial retardante para el fuego. Todo nuestro producto está certificado por los entes regulatorios argentinos.