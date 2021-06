NIX Valores es presidida por José Rogelio Llambí, empresario vinculado al sector del mercado de capitales desde hace casi 40 años y radicado en Mendoza hace más de 20. En 2001 creó una sociedad de bolsa mendocina, hoy NIX Valores S.A., y mantiene otras empresas del sector en Buenos Aires.

“La Ley de Mercados de Capitales N° 26.831 del año 2012 reconvirtió totalmente al sector en temas de fondo y forma. Las sociedades de bolsa pasaron a denominarse agentes de

liquidación y compensación. La promulgación de la ley requirió hacer aportes de capital y

nuevas inversiones, así como implementar cambios y contar con una estructura interna cada más profesionalizada”, señala José Rogelio Llambí.

Cerca de las pymes

“Desde el inicio, la política de la compañía fue acercarnos a las pymes ya que notamos, en

general, una falta de cultura financiera, una falla estructural a nivel país. En Mendoza comenzamos a desarrollar jornadas de capacitación y asesoramiento para grupos

de empresarios. Realizamos un gran trabajo personalizado, poniendo foco en la optimización del manejo del empresario pyme, quien soporta una importante carga tributaria que debe tratar de neutralizar bajando sus costos de endeudamiento y obteniendo renta de sus excedentes coyunturales”, explica J.R. Llambí.

“Entre las principales herramientas de financiación que ofrecemos se encuentran el descuento en el mercado de cheques de pagos diferidos avalados por SGR (sociedades de garantías recíprocas), facturas de crédito, pagarés bursátiles y obligaciones negociables. Asimismo, la posibilidad de invertir en cauciones y comprar acciones nacionales o internacionales por intermedio de Cedears”, continúa.

Al consultarle acerca de las ventajas del mercado de capitales como alternativa de

financiamiento e inversión, indica: “Es más dinámico y personalizado que el sistema financiero y las tasas, muchas veces son más bajas, así como los costos asociados”.

Lo que viene

Al celebrar sus 10 años de presencia y crecimiento en Mendoza, NIX renovó su imagen,

potenció su presencia en las redes sociales y amplió sus instalaciones con nuevas oficinas.

La compañía cuenta con representantes en Villa Mercedes, San Rafael y San Juan, una sucursal en Buenos Aires y próximamente inaugurará otra en la Ciudad de Córdoba.

En cuanto a las perspectivas generales del país, J.R. Llambí, destaca: “La política económica argentina es desgraciadamente poco predecible y eso no ha contribuido al crecimiento del mercado de capitales en forma sostenida. Argentina está atravesando una crisis grave que se agudiza con la pandemia. Seríamos ilusos si fuéramos optimistas. Sin embargo, si NIX sigue creyendo en su crecimiento será, tal vez, por esa capacidad de adaptación que tenemos los argentinos y porque en el fondo no nos resignamos a parar. No debemos olvidar que en toda situación de crisis y debilidad estructural surgen oportunidades de superación con base en la creatividad y la fortaleza en el comportamiento empresario, motor, en definitiva, de la riqueza de nuestro país”.