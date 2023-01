Baja rotación laboral en Cuyo: causas y lo que hacen (o no) las empresas para frenar la sangría de talento

La consultora de Capital Humano, Gestión Consultores, realizó un informe acerca de la rotación de personal en las empresas. Dicho análisis arroja que poco más de la mitad de las empresas decide aplicar esta medida, lo que genera dificultades que se traducen en aumentos de salida de colaboradores constantes. Las Pymes son las más afectadas.

Según el relevamiento realizado por Gestión Consultores, en el que participaron 90 empresas, sólo el 51% de las mismas se preocupan por realizar mediciones del índice de rotación de personal.

“Cuando nosotros analizamos la rotación de personal en una organización tenemos en cuenta el análisis de la rotación de gerentes, mandos medios, analistas, el género de los operarios (analizar si se sienten incómodos por alguna situación o característica), la edad (para analizar si la rotación la tenemos en las personas más jóvenes o más adultas) y la antigüedad” explicó Paula Pía Ariet, Licenciada en Economía y Directora de Gestión Consultores.

En dicho informe, se realizó una sectorización de las empresas según la cantidad de colaboradores con las que cuenta cada una. Como resultado arroja que el índice de rotación más elevado se encuentra en organizaciones que cuentan con un número entre 50 y 200 miembros. Frente a este dato, Paula Pía Ariet destaca “mientras más grandes son las organizaciones, es más difícil llegar con políticas atractivas para los colaboradores. El área de capital humano tiene menos posibilidad de llegada a las personas”.

En cuanto los rubros, aquel que cuenta con más nivel de rotación es el de la Tecnología con un 24%, seguido por la Metalúrgica con un 19% y la Construcción con 15%. En cuanto a los últimos dos rubros, se da este alto porcentaje por el tipo de actividad que se realiza habitualmente. Pero en el caso de la Tecnología, este número tan alto de rotación si representa un problema real. Esto se debe a la dificultad que sufren las empresas tecnológicas para poder ser atractivas, por lo que siempre están buscando ser competitivos en aspectos que generen condiciones de confianza, comodidad y estabilidad para sus empleados, como los salarios y los beneficios.

Se consultó también sobre la rotación relacionada a las desvinculaciones en las empresas:

Las empresas Pymes son aquellas en las que la rotación es más elevada, con un 22%



Lo que cambia en cuanto a esta perspectiva de medición, es que el rubro de la Tecnología ya no es el más afectado, sino que ahora es igualado por la Metalúrgica y la Construcción en un 19% cada uno.

En cuanto a la cantidad de empleados, siguen siendo las empresas de entre 50 y 200 empleados las de mayor rotación.

Otro dato interesante se da dentro de las empresas vitivinícolas, en donde las Pymes de este rubro tienen el mismo nivel de rotación que las empresas grandes (ambas 14%). Esto se ve influenciado por el aspecto mencionado anteriormente; los obstáculos de las Pymes para generar propuestas atractivas a comparación de las grandes organizaciones.

Sheila Mirchak, Líder del área de Consultoría y Selección de Gestión Consultores, nos explica como la rotación de personal influye y dificulta las tareas del capital humano de una empresa:

“Los problemas de la rotación de personal asociados al capital humano pueden verse en los procesos de Onboarding, debido al agotamiento de los profesionales encargados de formar todo el tiempo a nuevos colaboradores; en el impacto de la marca empleadora, la cual se verá casi siempre perjudicada y en los procesos de desing thinking, ya que al contar con una alta rotación es difícil sostener un proceso de transformación donde se orienta resolución de problemas” Sostiene la profesional de capital humano.

Existen herramientas que las empresas utilizan para conocer los motivos de la alta rotación, algunas de ellas son:

- Encuesta de Clima: sirve para evaluar el grado de satisfacción de los empleados con la empresa. Los colaboradores pueden exponer sus opiniones y su situación laboral

- Entrevistas de Salida: es una entrevista que se realiza con un colaborador que está por salir de la organización. Es un buen momento para obtener información relevante acerca de los motivos por los que el colaborador está abandonando el puesto. Estas entrevistas le permiten a las organizaciones pensar en planes de mejora e implementar estrategias para evitar la fuga de talento

- Encuestas Pulsos: tiene el objetivo de tener un rápido registro acerca de la satisfacción de los colaboradores. Puede tocar una diversidad de temas como la comunicación, la motivación y el desarrollo organizacional.

- One to One entre líderes y su equipo: es importante tener una comunicación directa con los colaboradores sobre temas estrictamente personales. Las reuniones individuales pueden marcar una gran diferencia en el compromiso y confianza del equipo

- People Analitycs: es una herramienta sumamente útil que por medio de la recopilación y el análisis de datos digitales se puede comprender el comportamiento, e inclusive los motivos de porque un colaborador quiere dejar su trabajo en una empresa.

¿Qué significa el término rotación?

La rotación es el índice que mide el intercambio promedio de colaboradores de una empresa en comparación con el número medio de empleados en un período determinado. Estas salidas incluyen despidos voluntarios e involuntarios.

Para todas las empresas es de suma importancia observar los indicadores de rotación y preocuparse por mantener a sus miembros felices y por más tiempo, siempre y cuando haya una alineación con la misión y los valores de ambas partes.

Existen diferentes tipos de rotación:

- Rotación interna: Cuando un colaborador permanece en su empresa actual pero cambia de puesto. Se trata de los movimientos internos de puesto, como por ejemplo una promoción de puesto

- Rotación externa: Se produce cuando los colaboradores terminan su relación laboral con la empresa y se trasladan a un nuevo empleador o proyecto personal

- Rotación precoz: Es una forma especial de rotación externa. Se refiere a la salida de colaboradores que han estado en la empresa por menos de un año. Esta rotación está asociada sobre todo a las nuevas generaciones.

- Rotación natural: Incluye a los colaboradores que dejan la empresa por fallecimiento y jubilación. Ni las empresas ni los colaboradores pueden influir directamente en este tipo de rotación. Es un proceso característico en microempresas y empresas Pymes.

Por último, Paula Pía Ariet comenta detalles acerca de los motivos de la rotación de personal, y los beneficios de realizar su respectiva medición en una empresa:

“Los factores asociados a la alta rotación de personal están vinculados a las percepciones acerca de la calidad del empleo. Muchos colaboradores opinan que los empleos que les ofrecen son de baja calidad, o que el empleo ofrecido por la competencia es mejor, o que el clima laboral no es el adecuado, o no se les brinda oportunidad para desarrollarse dentro de la misma”.

“Para poder evitar estos problemas en cualquier tipo de organización, se tienen que aplicar y fomentar políticas de calidad, y conocer el ambiente laboral en el interior de la empresa. Realizar una medición de rotación de personal es una estrategia óptima para facilitar estos procesos y llevar a cabo una gestión de talentos eficiente”,concluyó la directora.