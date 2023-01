Infovino: así funciona la primera guía de precios del vino argentino

En Argentina existen más de 4.000 vinotecas, 30.000 restaurantes y 8.500 autoservicios, que compran más de 10.000 referencias de al menos 1.200 bodegas de Argentina. La sostenibilidad de todo este universo, que da empleo a cientos de miles de argentinos, depende en gran medida de una relación fluida entre compradores o retailers (vinotecas, restaurantes, bares) y vendedores (bodegas y distribuidores). En el negocio de la venta de vino, al igual que en muchos otros, al ser la obsolescencia de la mercadería a largo plazo, los “inventarios” de los retailers suelen ser gran parte de su patrimonio y de su ahorro, y la base fundamental de la subsistencia de esos negocios. En términos más simples, la gran mayoría de las vinotecas y restaurantes de Argentina, ahorran en vino.

Ahora bien, en un contexto donde los precios de los vinos se modifican mes a mes, y la comunicación entre las bodegas y el retail no es del todo buena, la distorsión de precios puede superar el 100%. Basta con buscar cualquier vino en mercado libre para ver lo marcado de esta distorsión. El principal motivo por el que mismos vinos se ofrecen a precios tan disímiles es que muchos revendedores no cuentan con las herramientas para mantener permanentemente actualizado el valor de su inventario, y si pasan un par de meses en los que no pudieron ajustar sus precios, en muchos casos terminan, sin siquiera saberlo, vendiendo por debajo de su costo de reposición. Esto que para algún consumidor atento puede ser una buena oportunidad de compra, para muchas vinotecas y restaurantes puede ser su perdición. Poco a poco estos revendedores van perdiendo inventario, hasta llegar al punto donde volver a llenar sus góndolas y cavas se hace financieramente imposible, y terminan optando por liquidar el stock y cerrar el negocio.

Pero, si es tan importante para las vinotecas mantener valorizado su inventario, ¿por qué algo tan simple como actualizar los precios de los vinos termina siendo tan complicado?

Teniendo en cuenta que una vinoteca promedio ofrece entre 300 y 500 etiquetas, a un promedio de 3 etiquetas por bodega, podemos asumir que esa vinoteca debe recibir y procesar al menos 100 listas de precios diferente. Supongamos que efectivamente recibe mes a mes esas listas actualizadas, algo que muchas veces no sucede, deberá luego identificar en cada lista sólo los artículos con los que trabaja, hacer las modificaciones en el sistema, y finalmente cambiar el precio en carta o góndola. Este ciclo bastante engorroso, puede no parecer imposible para un negocio ya constituido y de mayor tamaño, donde seguramente hay responsables de compra y de sistemas que se encargan de este trabajo. Pero para la pequeña vinoteca o restaurante de barrio que suele ser atendida por el dueño y su familia, disponer del tiempo para estos procesos es un lujo infrecuente. Ante todo, están pensando en cómo hacer para vender más y atender mejor a sus clientes, cumplir con las obligaciones tributarias y laborales, y sortear los cientos de obstáculos que debe enfrentar cualquier pyme del país.

INFOVINO.COM.AR nació para darle una solución a esta problemática.

A comienzos del 2022 Matías Fraga (empresario gastronómico, vinotequero y bodeguero) junto a Mauricio Iacopini (Ingeniero en Sistemas, enólogo, y titular de una Distribuidora de vinos en Mendoza) decidieron juntar fuerzas y ponerle cabeza a este problema, para intentar encontrar una solución que les hiciera el trabajo más fácil a esos miles de restaurantes, vinotecas y bares que están peleando la subsistencia frente a contexto de inflación feroz y cambios permanentes en los precios.

Así nace INFOVINO.COM.AR, la primera guía de precios del vino argentino. No una plataforma de venta de vino ni un sitio de noticias; sino simplemente un guía de precios sugeridos, objetiva, inclusiva, simple de utilizar, y gratuita. Hoy INFOVINO exhibe precios de más de 5.500 etiquetas, de casi 500 bodegas de Argentina. En esta etapa es el propio equipo de INFOVINO el que se ocupa de cargar y procesar la información y los precios de los vinos, pero ya está entrando en contacto con las bodegas para que sean ellas quienes los actualicen mes a mes, y poder darle así aún más transparencia a ese precio de referencia.

Esta herramienta le permitirá a pequeñas bodegas que no cuentan con estructura comercial, poder en un solo lugar en no más de 5 clicks, informar a miles de revendedores del país cuál es su precio sugerido actualizado. Al mismo tiempo, miles de vinotecas, restaurantes y bares podrán en un solo lugar que sea objetivo y confiable, encontrar los precios actualizados de todos los artículos que componen su inventario.

Además de acceder a los precios sugeridos, los suscriptores de INFOVINO podrán hacer búsquedas inteligentes, filtrando por variedad, geografía, precio, bodega o enólogo. De manera muy ágil una vinoteca buscando ampliar sus opciones de “vinos orgánicos, que sean malbec, del NOA, y estén entre $3000 y $6000” podrá encontrar todas las opciones en segundos, accediendo además al contacto comercial de las bodegas para realizar sus compras.

INFOVINO.COM.AR es una herramienta que llegó para convertirse una pieza clave del negocio del vino, brindando el espacio para que miles de bodegas, vinotecas, restaurantes y bares puedan comunicarse de manera ágil y transparente.

Para más información pueden ingresar al sitio www.infovino.com.ar o escribir a [email protected]