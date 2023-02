Son fanáticos del café y fundaron una tienda que se amplía y ya tiene 3 sucursales en Mendoza

Carla y Leandro son un joven matrimonio que lleva adelante Fran Coffee Makers, un café cuyos dueños son verdaderos fanáticos del producto, y apuntan continuamente a la perfección de absolutamente todo lo que se vende –y también de lo que no- en sus ya tres sucursales.

De Fran Coffee Makers todos los meses egresan baristas listos para poder trabajar donde lo deseen. Las prácticas son realizadas con maquinaria importada al nivel de las mejores cafeterías especialidad en el mundo. Pero, ¿cómo nació este proyecto? SURACI - Evolución de Empresas conversó con sus hacedores para conocer sus inicios.

- ¿Cómo y cuándo nació Fran?

- Fran nació en 2016 y empezó por un antojo, con nuestros embarazos. Cuando me quedé embarazada de nuestra primera hija, Francesca, tenía la necesidad de salir a desayunar sí o sí afuera. Siempre me gustó el té, pero empezó a darme náuseas. Así que era levantarnos, prepararnos y salir rápidamente a desayunar al Centro.

Íbamos religiosamente todos los días, y nos dimos cuenta que los lugares siempre tenían lo mismo (el café con dos tortitas o dos medialunas) pero que el café siempre era diferente: o muy tostado, o muy aguado, o muy fuerte, o muy espumoso, o muy “cafesoso”. De un día a otro era tomar un tipo de café diferente pese a hacerlo en el mismo lugar. No lo podíamos entender.

- ¿Cuántos lugares visitaron aproximadamente?

- Lamentablemente, antes no había tantas ofertas para salir a desayunar o merendar salvo la Peatonal y un par de lugares más que parecían como de antaño. Ahora hay chicos de 16, 17 o 18 años que salen a tomar café, a desayunar o brunchear, pero antes era algo de gente grande.

- ¿Esa experiencia fue la que los impulsó?

- Finalmente, decidimos abrir nuestra propia cafetería con todo lo que nos gustaba, desde las tazas, platos, tipos de pan, a por supuesto la calidad de café que nos gustaría tomar. No queríamos poner una cafetería más, queríamos poner una cafetería diferente.

- ¿Cómo fue la búsqueda del primer local?

- Nosotros ya teníamos un kiosko propio funcionando en calle Las Heras, en el Centro, y decidimos re ambientarlo para convertirlo en café y abrir el primer Fran. No sabíamos nada de café, pero no fue problema, nos formamos seriamente. Antes tampoco sabíamos nada de kioscos, y sin embargo nos iba muy bien.

- ¿Cómo fue esa formación?

- Mientras la arquitecta convertía el kiosco en el primer Fran, hicimos de mistery shoppers y probamos, literalmente, durante tres meses, todos los cafés de Mendoza, incluso a restaurantes que servían café, y hasta el de los bicicleteros. Estudiamos el servicio, las máquinas, la calidad, la vajilla, los proveedores. Todo.

Al poco tiempo, un barista conocido y súper formado, a punto de irse a España, nos dijo “Yo les enseño todo lo que sé”. Nosotros en ese momento no sabíamos ni qué significaba la palabra barista. Luego éramos los primeros en hacer latte art, que son los dibujitos sobre el café. Gracias a él se empezó a formar más la idea hacia lo que queríamos. También fuimos los primeros en trabajar con palta y en traer Nutella para hacer waffles.

“Se nos ocurrió el servicio take away muy previo a la pandemia, pero no conseguíamos ni vasos para comenzar a ofrecerlo porque no existían en Mendoza”.

- ¿Qué café eligieron?

- Trajimos café de afuera con los mejores puntajes, y formamos baristas que supieran trabajar especialmente con ese café. Primero nos formamos nosotros, toda la familia, con cursos que se abonaban en dólares. De hecho nosotros fuimos nuestros primeros empleados. Hoy en día seguimos formando baristas que trabajan en todo Mendoza.

- Podría decirse que son realmente fanáticos de la marca…

- Nosotros podemos estar horas hablando de Fran porque lo amamos, pero la experiencia definitivamente es sensorial, y nosotros somos fanáticos de eso. Sabemos qué leche tiene mejor gusto según su envase y es la que traemos, y jamás hacemos café con agua de grifo.

- ¿Cómo fue la decisión de expandirse como franquicia?

- Muchos nos preguntaban desde un comienzo si Fran era franquicia, y sabíamos que eso era muy bueno, y nos enorgullece. Al principio nos costó tomar la decisión de expandirnos como franquicia, porque uno es muy celoso de sus cosas, de sus proyectos. Nos costó mucho encontrar el tipo de café de calidad y de especialidad que teníamos en mente hasta finalmente lograrlo, pero después entendimos que hay mucha gente que también le puede poner el mismo amor, cuidado y atención a una marca ya instalada.

En la actualidad se puede encontrar un Fran Coffee Makers en Av. Las Heras 333, Belgrano y Gutiérrez, y Estación Torreón. Su plan de expansión a través de SURACI contempla nuevos locales en Mendoza, como así también en otras provincias e incluso países.

¿Estás interesado en invertir en Fran Coffee Makers y adquirir una franquicia? Conocé su ficha técnica. ¿Querés saber si tu marca puede convertirse en una? Consultá acá.