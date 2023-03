En primera persona: un mendocino en el South by Southwest, el festival de innovación más popular del mundo

Por Gustavo Casaño, fundador de Argency

Estamos en el South by Southwest Festival. Del punto más austral de nuestro continente hemos ido a parar a uno de los puntos más australes de Norteamérica: Austin, Texas. En cuestión de horas, pasamos de estar en el año 2023 a encontrarnos en el futuro; en un mañana muy diferente a lo que suelen anticiparnos los alarmistas. No es el apocalipsis, no suenan las trompetas de los últimos días. Al contrario, se oye a todo volúmen una música nueva y excepcional, ¡todo rebosa de posibilidades!}

Un pie en el porvenir

Hablamos de un festival que se enfoca en lo que podemos llamar la industria del conocimiento; un festival tan prominente que abarca diez días, decenas de empresas creativas y a toda una ciudad colmada de eventos, conferencias, exposiciones… de intercambio multidisciplinar e intercultural. E

Es tal la envergadura que, desde un comienzo, nos sentimos abrumados, lo que, según se dice, es absolutamente natural, pero el caso es que representamos a Argency, una agencia 360 de Mendoza, Argentina, que no puede menos que sentirse interpelada por la cantidad de propuestas que a cada segundo salen al paso. ¿Por qué? Porque todo lo que desarrollamos día a día en la oficina nos enamora: la programación, el diseño 2D y 3D, las producciones audiovisuales, la narrativa, en fin… ¡todo!

Austin es una ciudad que parece siempre abierta a los visitantes, con una particular inclinación hacia las propuestas creativas de todo tipo, y que ha recibido para esta edición del festival más de 100 000 personas de todo el planeta. Además, hoy por hoy, se trata de uno de los polos tecnológicos más considerables de los Estados Unidos; más si tenemos en cuenta que el propio Elon Musk, que instaló en las afueras sus empresas Boring y Space X, ha puesto en marcha un proyecto de ciudad utópica: Snailbrook, donde piensa alojar a sus empleados.

Lo dijimos: ¡Todo parece ocurrir por estas latitudes!

El arte tiene quién lo ampare

Es relevante brindar algunos ejemplos concretos de lo que este festival significa también para otros participantes de la industria. Además de hablar de redes sociales, desarrollos de inteligencia artificial y tecnología en general, también se habla mucho de música, donde, a la par de grandes íconos del rubro, se le da lugar a nuevos artistas que prometen dominar la escena.

La música invade cada rincón de la ciudad: estadios, teatros, bares… Grupos de todo el mundo comparten, al compás de un fervor contagioso, en casi una centena de lugares distintos y en un rango de horas que va desde las 10 a. m., hasta las 2 a. m. Si bien hemos visto a bandas consagradas, como por ejemplo New Order, otras tantas bandas desconocidas del mundo —pero de un impresionante nivel— ofrecen sus composiciones y establecen vínculos a futuro.



El cine está más vivo que nunca

En esta edición 2023 han resonado entregas como Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, la esperada adaptación del primer juego de rol de la historia; Flamin' Hot, la ópera prima de Eva Longoria; Problemista, el film de Julio Torres que tiene a la inconfundible Tilda Swinton —una de las estrellas del festival— como protagonista, y Evil Dead Rise, la continuación de la mítica trilogía de terror para la que Sam Raimi regresa como guionista.

Solo resta mencionar que aquí aconteció, el día 11 de marzo de 2022, el estreno mundial de Everything Everywhere All At Once, la célebre e impresionante película de los Daniels que el pasado domingo fue condecorada con 7 estatuillas en la ceremonia de los Oscar, llevándose 4 de los 5 premios más importantes.

Así, lo decimos con seguridad: SXSW siempre lo ve primero.

A la oportunidad la pintan calva

En nuestra lista habíamos agendado a la ya mencionada Tilda Swinton y a Kristen Bell, celebradas actrices; a Kyle Vogt, presidente de Cruise y cofundador de Twitch; a Tarana Burke, activista, defensora, autora y fundadora del Movimiento #MeToo; a Jeremi Gorman, presidente de publicidad mundial de Netflix, y a Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI.

Por decirlo en pocas palabras, nos encontramos en el momento y lugar adecuados, la cocina donde se preparan los mejores platos para el futuro: 20 industrias creativas que son las que han de definir el rumbo del progreso; quienes trazarán los caminos a seguir.

Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario, nosotros, los latinos, poseemos más que excelentes ingredientes. Si bien es cierto que la presencia de Latinoamérica es más bien escasa, no ocurre lo mismo con nuestra capacidad; no estamos lejos de sumar gran colaboración a esta clase de eventos, y es cosa que hemos podido observar de primera mano, ya que nos hemos encontrado con muchos profesionales latinos que han ascendido a posiciones importantes.

Por eso decimos que confiar en los elementos que se encuentran al alcance, y mantenernos siempre vinculados y atentos a los nuevos cambios que nos aporta la conectividad, son muy buenos primeros pasos, pero no son más que eso. Precisamos que, si las entidades que pueden ayudar a la industria no colaboran, al menos no se conviertan en impedimentos.

No podemos quedarnos tan solo en los primeros pasos, ¡debemos dar el salto!

Un impulso alentador

Es de hacer notar que existe una sola diferencia que nos parece de urgente atención. Aquí la subvención de ideas resulta accesible y esperable, el apoyo a toda idea emergente que pueda resultar superadora. El presupuesto se encuentra muy al alcance del poder de la creatividad (y nadie escatima en ello).

Debemos creer en que podemos ser mucho más que proveedores del primer mundo, que podemos ser en todo momento participantes. La forma de alcanzar la altura que nos merecemos es, claro, seguir trabajando, pero sobre todo trabajar siendo inteligentes y no pagando un precio menor por lo que somos: nuestro capital son las ideas.

Y, más que nada, debemos tener algo muy claro: las ideas más valiosas no se encuentran sujetas al mercado. El recurso creativo local, el trabajo colectivo y el apasionamiento por ser mejores deben ser nuestros pilares. Esta clase de festivales nos hablan de eso y nos recuerdan lo más importante: no estamos solos y hasta el sueño más extravagante es posible.

¡Creamos y creemos!