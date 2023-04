Laura Catena fue elegida a nivel mundial como "Heroína de las viñas antiguas"

Laura Catena, fundadora del Catena Institute of Wine y directora general de Catena Zapata, Luca Wines y Domaine Nico, sumó otra distinción a su currículum: la de ganar el premio Old Wine Hero 2023, otorgado en una cena íntima para la comunidad de The Old Vine Conference, realizada en Londres.

El premio recayó en Laura Catena por su compromiso en promover y preservar antiguos viñedos de Malbec de Argentina y por su trabajo en el Catena Institute of Wine.

Además, reconoció la preservación y resguardo de selecciones masales y clonales de plantas Malbec prefiloxéricas, con el fin de evitar su extinción.

Cómo fue la elección participativa de Laura Catena

El “Old Vine Hero Award”, que distingue a la dedicación, tenacidad y talento de quienes trabajan con viñas antiguas y sus vinos, recibió 85 nominaciones de 15 países.

Las propuestas fueron evaluadas por un panel de expertos que redujo la lista a 8 candidatos, destacando a aquellos que más hubieran contribuido al proceso de preservación de viñedos antiguos.

"La participación fue notable, por su rango geográfico -desde Armenia hasta Sudáfrica- y también por la gran diversidad de personas nominadas, desde viticultores de pequeños viñedos hasta directores ejecutivos de grandes propiedades, agricultores y académicos, personas desconocidas e incluso figuras icónicas del mundo del vino", dijo Tamlyn Currin, jueza del “Old Vine Hero Award” y editora de sustentabilidad.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue “la gran pasión de los participantes: las personas que nominaron a sus ‘héroes’ realmente creen en su trabajo. Noté una profundidad de conciencia y un cuidado genuino muy conmovedor. El solo hecho de leer cada nominación fue muy gratificante e inspirador para mí. ¡Quería darles a todos el premio!”, admitió.

The Old Vine Conference anunció los 8 nominados finalistas el 3 de marzo pasado, e invitó a la comunidad vitivinícola mundial a votar por el ganador. La elección cerró a la medianoche del 13 de marzo de 2023, con un total de 4.029 votos emitidos.

“Abrir el premio a una votación ha empoderado a la comunidad del vino para que participe activamente en la discusión acerca del futuro de los viñedos antiguos. Cada voto ha ayudado a aumentar la conciencia, la comprensión y la apreciación de algunos de los trabajos más inspiradores y valiosos que se están realizando para nutrir antiguas vides de todo el mundo”, señaló Sarah Abbott MW, cofundadora de The Old Vine Conference.

Viñas para ser rescatadas

Laura Catena, como ganadora, será invitada a exponer su trabajo sobre vides antiguas en “The Old Vine Conference 2023”, que tendrá lugar virtualmente los días jueves 19 y viernes 20 de octubre.

Ella también recibirá una membresía honoraria de un año, para que integre la comunidad de “The Old Vine Conference”.

“Cuando comencé a trabajar en el mundo del vino en la década de 1990, parecía que los viñedos antiguos se valoraban principalmente en Europa. Luego descubrí que teníamos miles de hectáreas de antiguas viñas de Malbec en Argentina, que estaban por ser arrancadas para replantar”, contó Laura Catena.

Pero la historia no termina ahí, porque Laura Catena es médica de emergencia y esa experiencia le sirvió en su recorrido en el mundo del vino.

“Puedo reconocer una urgencia apenas la veo. Me propuse entonces elaborar vinos a partir de estos maravillosos viñedos antiguos, para luego preservar sus diversas selecciones masales genéticamente diferentes. La conferencia ‘Our Old Vines’ ha contribuido enormemente a aumentar la conciencia sobre las vides antiguas en todo el mundo, y estoy sumamente agradecida por su trabajo y por recibir el premio”, agregó.

“The Old Vine Conference” es una organización sin fines de lucro cofundada en 2021 por Sarah Abbott MW, Alun Griffiths MW y Leo Austin. Su objetivo es conformar una red global y crear una nueva categoría y patrimonio de viñedos antiguos.

La entidad promueve el resguardo de vides antiguas y en sus primeros dos años ha contribuido exponencialmente a la concientización, comprensión y apoyo del movimiento mundial de resguardo de viñedos antiguos. Fuente: Vinómanos