Turismo corporativo: Mendoza muestra su potencial en la Feria Meet Up Argentina

Mendoza Bureau participará de la tercera edición del evento referente de la industria de reuniones en el país y la región, los días 18, 19 y 20 de abril del 2023 en Centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires.

La tercera edición de Meet Up Argentina condensará el trabajo iniciado durante 2021 y 2022, dos años signados por la recomposición del segmento de reuniones a nivel nacional. En ese sentido, Meet Up Argentina 2023 será el puntapié de la reconversión de la industria de

reuniones, en continuidad con una tendencia que se viene marcando en todo el mundo bajo nuevos modelos de negocios. Hoy Meet Up se ha posicionado a nivel nacional como la feria más importante con buena presencia de las instituciones, empresas y compradores que

traspasan la frontera.

Mendoza Bureau participará en la exposición de los Destino Sede del país, la capacitación a través de las charlas inspiradoras y el desarrollo de una Ronda de Negocios Internacional con compradores de alto nivel profesional.

En ese sentido, el trabajo articulado entre el sector público y privado continúa jugando un rol fundamental en la promoción del país como Destino Sede.

Sobre el Turismo de Reuniones

El turismo de reuniones es el especializado en la industria de los Congresos, Ferias y Exposiciones o también conocido como el sector MICE (Meeting, Incentives, Congress & Exhibitions). Según el último informe publicado en mayo del 2020, Mendoza se destaca por

encontrarse entre los primeros lugares de preferencia al momento de realizar congresos y convenciones.

La importancia del Turismo de Reuniones es motivo de un análisis cuantitativo ya que permite conocer el gasto promedio diario y la estadía promedio, siendo superior en ambos casos que un turista tradicional.

Las fuentes de trabajo generadas por el sector del turismo de reuniones, demuestran el rol relevante y dinamizador ya que produce el efecto derrame en gastronomía, flete, catering, imprenta, diseño gráfico, transporte, agencias de viaje, operadores turísticos y servicios de

reserva, también en alojamiento y organización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones, entre otros.