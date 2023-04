Se estrena "Empieza el baile", la road movie con gran elenco que se filmó en Mendoza

La película protagonizada por Mercedes Morán, Jorge Marrale y Darío Grandinetti es una historia de Marina Seresesky, reconocida directora argentina radicada en Europa. La música fue compuesta por Nicolás Gerschberg e interpretada por el grupo Escalandrum, liderado por Daniel Pipi Piazzolla.

Gran parte del rodaje se realizó en locaciones de Guaymallén, Maipú, Ciudad y Luján de Cuyo. En varias escenas se puede apreciar la belleza del paisaje mendocino. Un aspecto para destacar es que junto al gran elenco artístico trabajaron, como extras, cerca de 50 personas del barrio La Favorita, que fueron seleccionadas en un casting para participar en la película.

De esta manera, Mendoza se posiciona como polo audiovisual, ofreciendo alternativas y generando políticas para el sector.

Al respecto, la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, expresó: “Nuestra provincia tiene una larga tradición de realizaciones cinematográficas. Nuestra gestión busca fomentar inversiones locales y extranjeras con el fin de ofrecer alternativas fiables en relación a la preproducción, producción y posproducción de contenidos audiovisuales, que tienen impacto en la creación de empleo, además de consolidar la imagen de la provincia como polo de desarrollo de industrias creativas. Este objetivo se respalda también con el apoyo público y privado, generando un desarrollo real de esta industria”.

Sobre la película

Empieza el baile es una ficción que narra la historia de Carlos y Margarita, una expareja de bailarines de tango, famosa y reconocida de su época. Carlos vive en Madrid, disfrutando de la segunda oportunidad que le ha dado la vida y Margarita vive en Buenos Aires inmersa en la pobreza y el olvido.

Junto a su inseparable amigo Pichuquito, la pareja inicia un viaje desde Buenos Aires hasta Mendoza en busca de respuestas, que los enfrentará a sus recuerdos, a sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos. Así, la película invita a repensar la vida, la amistad, el amor, el deseo y los vínculos pero, sobre todo, a no darse por vencido y no descansar en el concepto de que todo tiempo pasado fue mejor y entonces lo que viene no importa.

Empieza el baile comenzó a cosechar premios en la 26ª Edición del Festival de Málaga, recibió la Biznaga de Plata por ser la película elegida por el público, y Jorge Marrale se alzó con la misma distinción por ser considerado el mejor actor de reparto. El filme tendrá su estreno nacional en salas el jueves 20 de abril.