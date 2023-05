Las startups más prometedoras de Mendoza: estas son las empresas seleccionadas por Endeavor para impulsar su crecimiento

Comenzó una nueva edición de HIT (High Impact Training), el exhaustivo programa de Endeavor que busca impulsar a las compañías seleccionadas de todo el país, por su potencial de crecimiento, durante los próximos meses. María Julia Bearzi y Luciano Nícora, directora ejecutiva y vicepresidente de Endeavor Argentina, dieron la bienvenida en la apertura virtual del ciclo.

La convocatoria para participar del programa se realizó a nivel país y las startups elegidas son 29, desde edtechs, healthtechs, agtechs hasta fintechs y otros rubros, recibirán apoyo estratégico para explotar su potencial a lo largo de la capacitación.

Los expertos de la red de Endeavor van a guiar y asesorar a estos fundadores de compañías para que puedan tomar las mejores decisiones, mejorar sus modelos de negocios y darles las herramientas necesarias para escalar y expandir sus empresas.

Asimismo, el programa ofrece el marco ideal para ampliar la red de contactos y así estar vinculados con los mayores referentes del ecosistema emprendedor. Además de darse a conocer, van a poder compartir la experiencia con colegas fundadores que se encuentren en la misma etapa de consolidación y crecimiento. Habrá instancias de networking virtual y presencial.

El programa cuenta con el apoyo de AWS, por lo que accederán a capacitaciones y créditos extras.

Los participantes buscarán desafiarse constantemente a través de las mentorías y consultorías grupales consiguiendo así un aprendizaje integral. Algunos de los temas que se abordarán en los encuentros son: estrategia comercial, ventas, comunicación, marketing, OKRs, planificación y liderazgo, entre otros.

La Directora de Endeavor en la región, María José Rubio Nanclares, nos comentó “Si bien tuvimos una buena convocatoria de emprendedores de las provincias de Mendoza y San Juan, no fue así con San Luis y esperamos mejorar para las próximas ediciones. Seleccionamos emprendedores con potencial de crecimiento y junto al directorio de Endeavor en Cuyo, decidimos que apoyaremos a personas dispuestas a pensar en grande y tomar riesgos, para generar mejor y mayor impacto en nuestras comunidades”.

Por su parte, Luis Zambonini, presidente de la fundación en la región comentó: “Antes el emprendedor estaba más enfocado en hacer y ejecutar, hoy el mercado y el contexto exige aprender y tener acceso al conocimiento, por ello lo importante de poder aprovechar este programa de potenciamiento para incursionar en el alto impacto”.

Las compañías seleccionadas por Endeavor en Cuyo:

Bioeutectics

Bioeutectics desarrolla la Nueva Generación de Solventes Verdes, 100% Naturales y Biodegradables. No utilizan petróleo y así evitan la generación de millones de toneladas de desechos tóxicos y la exposición de millones de trabajadores a químicos peligrosos. /Tomas Silicaro - CEO & Co- Founder | Romina Canales - CSO & Co- Founder

Enerby

Enerby es una empresa tecnológica de Triple impacto que busca fomentar la movilidad eléctrica y las energías renovables, diseñando y fabricando vehículos eléctricos, estaciones de carga solares y software para integrar todas las soluciones. /

Nelson Negretti - Founder & Desarrollo Tecnológico y Comercial.

Itiers Business

IBT está integrada por académicos e investigadores con amplia experiencia en la industria del Análisis de Datos/ Inteligencia de Negocio/Big Data, que utilizan técnicas y herramientas innovadoras y de calidad. Cuentan con 19 años de experiencia en el mercado, implementando constantemente nuevas tecnologías y capacitación para su equipo. / Matías Garcia - Director CBDO LATAM | Pablo Valentini - CFO

Nodos

Nodos es una empresa de tecnología con más de 7 años de experiencia en la industria del software. Con el foco puesto en el desarrollo de productos que tengan un impacto en la sociedad, arrancando con la educación considerado unos de los pilares más importantes en la sociedad.

Innovando en el año 2015 en el desarrollo de una aplicación móvil que digitaliza todas las funcionalidades de la gestión escolar.

Actualmente en la app se brinda soporte a más de 150 usuarios activos.

Con el paso del tiempo, se redefinió y se creó una nueva identidad, Nodos Hub una marca contenedora de nuevas unidades de negocios: Desarrollo de software a medida y Team staff augmentation, Consultoria IT, Desarrollo de Productos Edtech.

Actualmente Nodos Hub se encuentra firme detrás de varios desarrollos provinciales, nacionales generando soluciones tecnológicas de calidad, siendo agentes de cambios en sus procesos de transformación digital. / Cristian Gonzalez - CEO & Co-Founder.

Rentennials

Rentennials es una plataforma mobile de alquiler de vehículos peer-to-peer que conecta a individuos que necesitan alquilar con aquellos que tienen un vehículo disponible para compartir.

Su visión es hacer el alquiler de vehículos más accesible para todos ofreciendo una solución win-win.

Brindan un servicio de alquiler de vehículos seguro, confiable y eficiente, con una estructura completa que incluye verificación de usuarios, prevención de fraudes, generación de contratos, contratación de seguro y gestión de alquileres.

Gerardo Germanó - CEO & Co- Founder | Andrés Puebla - CMO & Co- Founder.

WineObs

Wineobs es una solución integral para el enoturismo. Buscan potenciar la actividad a través de la transformación digital.

Ofrecen 3 servicios complementarios que significan una solución en materia de digitalización, comunicación digital, gestión, administración de reservas, y mucho más. / Sofia Ruiz Cavanagh - CEO & Founder.

Yo Me Encargo

Yo Me Encargo es tecnología aplicada a logística de última milla ecológica e inclusiva. Fomentan el crecimiento del comercio on line, de manera sustentable, inclusiva y personalizada. Generan una comunidad de logística verde, bajo un concepto de micro-movilidad, enmarcados en un modelo de franquicias y aplicando tecnología a la última milla. / Sebastian de Oro - COO & Co- Founder | Benjamin Reyes - CEO & Co- Founder.