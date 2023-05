Vinos | 18 may 2023 Diplomatic Luxury Wines: con varias sorpresas vuelve la feria de vinos y gastronomía de lujo de Argentina 08:00 |La quinta edición de la feria ganadora del Oro en los premios Best of al Turismo del Vino se realizará el 23 de junio. El evento reúne a las bodegas más prestigiosas del país, con sus etiquetas tope de gama e íconos junto a una propuesta de alta cocina argentina. Las novedades.