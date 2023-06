De la Toscana a Mendoza: la bodega de capitales italianos que cambia imagen y lanza nueva línea de vinos orgánicos

Desde sus inicios en 1995, Altos Las Hormigas Hormigas es un proyecto precursor en elaborar 100% Malbec del Terroir de Mendoza, integrado por un equipo intercultural de renombre mundial.

Fundada por los italianos Alberto Antonini y Antonio Morescalchi, ambos de la Toscana, tuvieron la certeza de que esta cepa marcaba la identidad del lugar, en un momento en que no existía en Argentina un mercado de vinos de calidad para esta variedad y por entonces, desconocida en el mundo.

Se trata de una bodega con un recorrido de casi 30 años con foco en Malbec, sustentable, orgánica y vegana, “constituida por un equipo joven, talentoso, pujante y audaz, motivado por la identificación con lo que estamos haciendo, potenciado por la sabiduría técnica de los socios”, dice Antonio Morescalchi, cofundador y CEO de Altos Las Hormigas.

“El lugar es el protagonista, la cultura y el ecosistema natural, la pureza de la tierra dejando que la naturaleza exprese todo el potencial que nos brinda la evolución de la vida. Esto es Mendoza”, explica Federico Gambetta, Director Técnico de la bodega. “Nuestro trabajo se basa en la idea de que, el ‘lugar de origen’ de un vino moldea su carácter”.

“Luego de tres años de construir las bases de la nueva etapa de ALTOS LAS HORMIGAS, nuestra propuesta es mostrar la ‘diversidad de los suelos de Mendoza a través del Malbec’ impulsando la “biodiversidad en el viñedo y un concepto de agricultura holística y regenerativa. Es el inicio de un nuevo paradigma de la vitivinicultura argentina’, agrega Gambetta.

En sus inicios ALTOS LAS HORMIGAS se ubicó en el top 5 de las bodegas exportadoras argentinas de Malbec. Las bodegas más importantes no tardaron en alinearse, comenzando así el fenómeno internacional de esta variedad insignia.

En 2003 sumó la uva Bonarda y en 2008 inició su Proyecto Terroir, liderado por el chileno Pedro Parra, uno de los tres doctores en Terroir del mundo y socio de la bodega.

“Nuestra misión es instalar un vino de Sudamérica dentro de los ‘Fine Wines’ del ámbito mundial reconocido, vinos únicos, vinos de antología, como lo son los libros en una biblioteca. Actualmente no existe ese lugar”, dicen sus fundadores.

“En la cultura del vino hay un por qué en el camino hacia la sofisticación. Cada etapa tiene una razón de ser, educar el paladar e ir comprendiendo el motivo por el cual un vino es una experiencia superior a otra. No por la potencia, sino por precisión, complejidad aromática, abanico de sabores y texturas. Los taninos son elementos de calidad de un vino y este posee múltiples dimensiones”, explica el italiano Antonio Morescalchi.

Hoy, el nuevo estilo de vinos de ALTOS LAS HORMIGAS destaca por la fruta, frescura, por ser gastronómicos, versátiles, limpios, originales, de sabores sutiles y acidez natural. “Apreciamos los vinos que se beben fácilmente’, dice Federico Gambetta. “No buscamos un carácter imponente, hecho para impresionar”. Antonio Morescalchi agrega, “Nuestro trabajo de investigación en Terroir nos llevó a hacer vinos con profundidad, persistencia, textura y tensión, con poco uso de madera. Creemos que el sabor que permanece en el final de boca es el aspecto más importante y distintivo de un vino auténtico".

“Menos es más’, dice el enólogo Alberto Antonini. “Pero para hacer menos, se necesita saber más, y ello conlleva muchísimo más trabajo”.

Cabe destacar que estos vinos poseen varios reconocimientos como Top 100 Wines of the World, Best Buy, premios y altos puntajes por la crítica internacional superiores a los 90/100 en todas las líneas en segmentos que van desde los ARG$ 2.000 hasta los ARG$ 15.000.

La nueva faceta de ALTOS LAS HORMIGAS trae un cambio de imagen en todo su portafolio, un rediseño de etiquetas donde predomina el detalle, la originalidad, autenticidad, la cultura del lugar con personajes y figuras asociadas a la naturaleza, donde se destaca el arte. Las etiquetas son obras de artistas reconocidos locales e internacionales como Osvaldo Chiavazza, pintor y dibujante mendocino, el argentino Miguel Repiso, el peruano Joselito Sabogal y la francesa Laurence Chéné. Acorde a su filosofía, la bodega sumó nuevas botellas Borgoña ecológicas de peso muy ligero en todos sus productos.

También, inició una política de comercialización directa con nuevos acuerdos y la puesta en marcha de un plan comunicacional estratégico. Durante los últimos tres años el negocio tuvo un crecimiento sostenido del 35% anual. Su objetivo es crecer un 20% durante el 2023, siendo su principal mercado Argentina.

ALTOS LAS HORMIGAS elabora alrededor de 1 millón de botellas al año, de los cuales el 60% de la producción se exporta a más de 50 países representados por los distribuidores más prestigiosos del mundo y estando la marca presente en cartas de restaurantes y hoteles súper exclusivos. Entre sus principales clientes figuran: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Hong Kong, Singapur, Brasil, Colombia, México, Panamá.

La bodega se sitúa en Luján de Cuyo, Mendoza. Posee 100 hectáreas de viñedos propios distribuidos en 2 fincas propias con suelos de alto contenido calcáreo y que, en pos de la biodiversidad, no están plantadas en su totalidad.



La historia cuenta que, en los inicios de 1996, al plantar los viñedos se encontraron con que las ‘hormigas’ locales eran las verdaderas dueñas del lugar, deambulando por el viñedo y arrasando las hojas jóvenes de las plantas.

Los italianos se rehusaron a envenenarlas y comenzaron a buscar maneras naturales para desviar su atención, sin la utilización de plaguicidas. De allí, en honor al trabajo de las hormigas, humilde, paciente, dedicado, persistente y en equipo, surge el nombre la bodega.