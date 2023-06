Empresas Y Negocios | 5 jun 2023 Durang, la empresa de conservas sin TACC con un diferencial: una planta de elaboración diferenciada 08:00 |Si bien en el mercado hay muchas marcas que proveen productos aptos para celíacos, no todas cuentan con los controles bromatológicos correspondientes. Durang es una marca mendocina que sí cuenta con certificación en sus productos, que no solo se diferencian por su calidad, sino también por su buen sabor, algo no muy presente en la categoría.