Argentina Wine Trade Convention: Mendoza recibe a 13 empresas de países importadores

Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, se prepara para recibir en los próximos días la visita de un contingente de 13 representantes del trade que participarán de AWTC 2023 (Argentina Wine Trade Convention). Este programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Se trata de un programa B2B diseñado especialmente para empresas importadoras de Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Paraguay, con el objetivo de que puedan identificar nuevas oportunidades comerciales y enriquecer su portfolio de vinos argentinos. Asimismo, les permitirá profundizar su conocimiento de la industria vitivinícola nacional y conocer las últimas tendencias que ofrece Argentina.

La dinámica del AWTC consta de dos instancias claramente diferenciadas. Por un lado, rondas de negocios one-on-one donde las bodegas participantes tendrán la posibilidad de reunirse de manera independiente con importadores en base a un sistema de matchmaking basado en las preferencias de los/as invitados/as.

Serán en total 144 reuniones, que estarán complementadas con un espacio de networking diario para potenciar la interacción con el trade. Por otro lado, la agenda también prevé instancias de visita a bodegas con el desarrollo de seminarios con degustación a cargo de expertos para seguir promoviendo el conocimiento de nuestros terroirs y reflejando la diversidad del Vino Argentino.

El 09 de junio -último día de la agenda- la actividad se trasladará al Valle de Pedernal en la provincia de San Juan, donde el recorrido por bodegas se conjugará con un seminario sobre los valles sanjuaninos, seguido de una feria de vinos junto a una decena de productores locales.

A continuación el listado de compañías importadoras y sus respectivos representantes que formarán parte de AWTC 2023, según mercado de origen. USA: Authentic Wine Co. (Josefina Giuffre); Alday (Jorge López Sánchez y Damián Ferraro); Brasil: Obra Prima (Tatiana Lópes de Souza Forner); CPM Wines (Anderson Tirloni); Grupo Fartura de Horti Fruti (Rodrigo de Jesús Marques); México: Grandes Viñedos (Edgar Sánchez Careta); Winery & Plus (Gonzalo Marín Collazo); La Puerta del Sol (Sergio Fernando Olmos); Colombia: Grupo Madero (Karen Cárdenas); Wine Market (Felipe Cadena Moreno); Club de Vinos Selectos (Juan Carlos Novoa); Paraguay: Frutos de los Andes (Víctor Manuel Celauro).

En términos de participación de bodegas, son 54 las mipymes vitivinícolas que formarán parte del programa, con beneficios diferenciales ofrecidos por Wines of Argentina, lo que pone de manifiesto la intención de la entidad por seguir generando acciones para favorecer la exposición y visibilidad de bodegas de micro y pequeña escala.

“Desde WofA decidimos apostar a las misiones inversas para el trade como herramienta para apuntalar la distribución de Vino Argentino en los mercados, en este caso de USA y LATAM. Hay un gran potencial en programas como el AWTC, especialmente para proyectos más chicos que todavía no tienen o necesitan expandir su presencia en la góndola internacional. La idea es seguir generando instancias no sólo para incrementar el conocimiento de Argentina en nuestros principales públicos, sino para que cada vez más etiquetas argentinas y de más productores/as puedan abrirse paso en el exterior” expresó Alejandro Vigil, Presidente de Wines of Argentina.