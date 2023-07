Experto en IA en Mendoza: “El mayor riesgo es creer que esta tecnología nos llevará a no pensar”

Juan Gustavo Corvalán es doctor en Ciencias Jurídicas, Master en Inteligencia Artificial y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Junto a su equipo ha desarrollado más de 10 sistemas predictivos y automáticos para organizaciones de América Latina. Entre ellos, Prometea, el primer software inteligente incubado en una institución pública de habla hispana.

El martes 6 de junio, invitado por la Municipalidad de Mendoza, brindó una charla ante 200 personas en Campus Barcala (Perú 1841, Ciudad).

Allí, el especialista abordó los cambios que la inteligencia artificial está produciendo en nuestra sociedad.

“Estamos frente a un cambio de paradigma con sus lados oscuros y sus lados luminosos. La IA irrumpe con fuerza en todas las áreas. Por un lado, nos esperanza en cuanto a la explosión de la inteligencia humana colectiva, el aumento de la eficiencia, la productividad y la potencialidad del design thinking como método de creación de ideas. Por el otro, nos genera incertidumbre en algunos aspectos, como las noticias falsas, la amenaza a los sistemas democráticos y el hackeo a la cultura”, destacó.

También compartió algunos datos llamativos: “El 60 % de las ocupaciones podrían experimentar cambios en sus tareas a partir de la IA generativa (rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes). A su vez, el 70 % de los trabajos con salarios bajos son susceptibles a automizarse o mejorar con esta herramienta.

Ante este panorama, mi recomendación es abrazar la incertidumbre, estar abiertos a lo nuevo y saber que siempre se necesitará del ser humano para adquirir ciertas habilidades y conocimientos”.

Luego de su exposición, desde Ecocuyo dialogamos con él:

¿Cómo llegaste a la inteligencia artificial?

No sé si yo llegué o, de alguna manera, ella me encontró. En el año 2014, mientras desde el Laboratorio de Innovación de la UBA estaba trabajando en un video llamado “Cambiá la universidad” conocí a unos chicos que programaban IA. Yo ya había estado leyendo algunos documentos y empezamos a charlar sobre la idea de que esta tecnología podía revolucionar la educación. Hicimos una prueba piloto y ahí arranqué.

¿Cómo impacta la IA en el mundo de los negocios?

Creo que de todas las maneras posibles. Si bien la IA generativa es el nuevo fetiche, hay muchos algoritmos, entre ellos, Machine Learning (aprendizaje automático) y cada uno interpreta roles distintos.

La inteligencia artificial no es una, eso es una simplificación. Si hacemos una analogía con los Avengers, podríamos decir que hay un poder para cada una. En este sentido, el concepto de Microsoft Copilot (función de asistente de inteligencia artificial para aplicaciones y servicios de Microsoft 365) es uno de los más robustos. Combina algoritmos; algunos procesan lenguaje, otros, imágenes y creo que es lo que revolucionará cualquier servicio, comercio o industria en cuanto a predicciones, automatizaciones y generación de nuevos datos.

Las pymes pueden tener una gran aliada, una oportunidad única para tratar de, a bajo costo, transformarse con esta herramienta que generará cambios, no solo en el mercado laboral, sino en todas las áreas.

¿Cuáles son los principales desafíos éticos que enfrenta esta tecnología?

Es una tecnología diferente a todas las demás, es la única que puede, de alguna forma, tomar decisiones sin intervención humana y eso es un cambio crítico de paradigma en relación al siglo XX y a lo que vimos del mundo digital.

Hoy se está generando un debate muy profundo sobre si esta tecnología, a fin de cuentas, podría extinguir la humanidad. Otro debate es qué está pasando con la realidad y la ficción, con los datos falsos y verdaderos (deepfake y fakenews). Cuando llegó internet no era algo tangible y hoy, la IA es internet. Todo lo que pasa en la web, en esencia, es IA. Nuestro vínculo con ella es omnipresente.

¿Cuál es el mayor riesgo de la IA?

El mayor riesgo es creer que la IA nos llevará a no pensar. En educación debemos trabajar como nunca el espíritu crítico. La IA simula entender muchas cosas y si no la ponemos en crisis podemos caer en este peligro. El desafío está en formular y estimularla, un reto que no nació con la IA, sino con todas las tecnologías.