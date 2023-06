Las personalidades del vino más importantes del año, según el crítico inglés Tim Atkin

El destacado Master of Wine inglés Tim Atkin lanzó mediante un live de Instagram su reporte 2023, dando a conocer el podio de vinos y personalidades destacadas del año. Por 13° año consecutivo Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino

Argentino en los mercados mundiales, fue la encargada de coordinar de manera exclusiva su visita y degustación, que este año marcó un pico histórico de participación en términos de cantidad de bodegas y vinos catados.

Esta edición del reporte de Atkin hace un repaso por la situación vitivinícola de nuestro país a través de los 2.026 vinos pertenecientes a 379 productores/as de todas las regiones vitivinícolas que formaron parte de su degustación anual. El Vino Argentino sienta de este modo un récord de participación en la elaboración de una de las reseñas más autorizadas sobre nuestra vitivinicultura y constituye, en palabras del crítico, su “reporte más extenso hasta el momento”.

A continuación las cifras más destacadas que se desprenden del reporte 2023:

● 2.026 vinos degustados;

● 379 productores/as participantes;

● 1.391 vinos obtuvieron 90+ puntos;

● 136 etiquetas con 95+ puntos;

● 2 vinos obtuvieron “puntaje perfecto” (100 puntos);

● El Malbec fue la variedad más galardonada con 47 vinos con 95+ puntos.

Este año su agenda inició con la degustación en Buenos Aires que incluyó vinos de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires (específicamente de la IG Balcarce), Neuquén, Río Negro y Chubut. Por primera vez Atkin recorrió visitó la provincia de Córdoba para conocer los diferentes terroirs y recorrer proyectos en Colonia Caroya, Traslasierra y Calamuchita, de la mano de la Agencia Córdoba

Turismo.

La agenda 2023 finalizó con su viaje a Mendoza, con visitas a bodegas locales y la degustación a puertas cerradas de vinos de Mendoza, San Rafael y San Juan.

“La visita a Argentina es siempre uno de los “highlights” de mi año, ya que la siento como mi segundo hogar. Pero esta vez fue aún más especial, ya que pude disfrutar de todo lo que dejó el triunfo del país en la Copa del Mundo y también degustar muchos vinos de las increíbles y contrastantes cosechas 2019 y 2021. Lo más destacado de mi viaje fue la primera visita a Córdoba y una velada fantástica junto al Club de Mujeres Profesionales del Vino. Ha sido genial ver la creciente influencia que mujeres enólogas y viticultoras están teniendo en la escena del vino argentino. Que siga por ese camino...”.

La visita y el reporte de Tim Atkin MW se ha convertido en un clásico entre las acciones organizadas por WofA y una de las más esperadas anualmente por representantes de la industria. Cada edición de su reporte cuenta con una serie de reconocimientos y menciones especiales tanto a vinos en diferentes categorías, como a personalidades destacadas de la industria.

A continuación el podio de Tim Atkin MW 2023:

Winemakers del año : Pablo y Héctor Durigutti (Durigutti Family Winemakers).

: Pablo y Héctor Durigutti (Durigutti Family Winemakers). Joven Winemaker del año : Germán Masera (Escala Humana).

: Germán Masera (Escala Humana). Winemaking Legend: José Zuccardi (Zuccardi Wines).

José Zuccardi (Zuccardi Wines). Viticultor del año : Diego Morales (Bodegas Salentein).

: Diego Morales (Bodegas Salentein). Best Cellar Door: Riccitelli Wines.

Vinos Tintos del Año (100 puntos)

2021 Per Se La Craie, Gualtallary.

2021 Altos Las Hormigas Jardín de Hormigas Los Amantes, Paraje Altamira.

Vino blanco del año

2021 Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay, Gualtallary.

Vino rosé del año

2020 Otronia 45 Rugientes Rosé, Chubut.

Vino espumoso del año

2017 Cruzat Millésime Pinot Noir/Chardonnay, Valle de Uco.

Más premios

● Vino dulce del año: 2021 Huarpe Taymente Tardío Sauvignon Blanc Dulce Natural, Agrelo.

La categoría “Discovery of the year” incluye las siguientes menciones:

● Vino tinto Discovery del año: 2021 El Viticultor Malbec, Valles Calchaquíes.

● Vino blanco Discovery del año: 2021 Bodega Las Cañitas Vórtice

Sauvignon Blanc Reserva, Córdoba.

● Vino rosé Discovery del año: 2022 Kaiken Nude, Valle de Canota.

● Vino espumoso Discovery del año: 2018 Sineres Factory Chardonnay Brut

Nature, Córdoba.

● Vino dulce Discovery del año: 2022 Mendel Petit Manseng Late Harvest,

Paraje Altamira.

Por su parte, estas fueron las etiquetas destacadas en el rubro “Value of the year”:

● Value Tinto del año: 2022 Niven Criolla Argentina Criolla Grande, Junín.

● Value Blanco del año: 2022 Alba en Los Andes Finca Chardonnay, Gualtallary.

● Value Rosé del año: 2021 La Inconsciencia Presente Infinito Syrah Rosé, Barrancas.

● Value Espumoso del año: 2021 Huarpe Zamia, Agrelo.

● Value Dulce del año: 2022 Michango Andreatta Blanco Dulce Natural, Catamarca.

ACERCA DE TIM ATKIN MW

Tim Atkin MW es uno de los periodistas y Masters of Wine más reconocidos de la industria. Sus recomendaciones y puntuaciones son de suma importancia para las bodegas que los reciben, ya que participa como jurado en competiciones reconocidas internacionalmente. Atkin MW, de origen británico, tiene un BA de la Universidad de Durham en Lenguas Modernas y una maestría de la London School of Economics en Estudios Europeos. Se convirtió en Master of Wine en 2001, luego de ganar el Premio Robert Mondavi. También es Caballero del Vino, Chevalier du Tastevin y miembro de la Ordre du Bontemps. Además de sus destacadas columnas sobre vinos en importantes medios de diferentes países, brinda conferencias alrededor del mundo.

Anualmente, elabora un reporte sobre vino argentino y un ranking de los mejores vinos del país.