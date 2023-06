Emprendedores y referentes del mundo de la empresa lanzan la campaña #MásEmpresas 

“Más Empresas” se trata de la primera campaña liderada por emprendedores y emprendedoras y acompañada por más de 50 organizaciones del ecosistema productivo para informar sobre la realidad de las empresas en Argentina, identificar y contar casos de empresas que generan empleo, identidad y arraigo, e incidir en política pública a través de una agenda de cambios y transformaciones en las regulaciones para simplificar y facilitarle la vida a quienes se animan a emprender. Además, la campaña recorrerá todo el país entre agosto y octubre visitando las provincias de Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Corrientes, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, donde se realizarán asambleas de emprendedores, visitas a empresas y reuniones con el ecosistema emprendedor. Una verdadera campaña sin banderas político partidarias pero con las ideas y propuestas claras de la mano de sus protagonistas.

"Lo que proponemos es echar luz sobre la Argentina que nos da orgullo. La Argentina que no baja los brazos y hace a pesar de todo. En los emprendedores y emprendedoras está la fuerza, las ganas y el talento que la Argentina necesita para salir adelante” sostuvo Patricio Gigli, Director Ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina al dar la bienvenida en el evento de lanzamiento donde se estrenó, además, el trailer de la Serie #MasEmpresas que cuenta la historia de 14 emprendimientos en distintos puntos de la Argentina.

"Esta serie es un antes y un después en mi vida. Comencé el viaje sin saber mucho acerca del ecosistema, pero a medida que iba recorriendo las distintas provincias, filmando y conociendo a los emprendedores, terminé contagiándome. Una pasión que no suele responder a la lógica, sino que responde al propósito que cada emprendedor tiene adentro suyo. Y creo que no hay nada más importante que un buen propósito en la vida para poder crecer. Crecer como personas y como sociedad" sostuvo Matías Collado, productor, director audiovisual y emprendedor social que recorrió 9238 kilómetros retratando las historias y casos de 14 emprendedores que son protagonistas de la serie.

Durante el evento también se dieron cita el empresario argentino Federico Braun, Presidente de La Anónimo y Miembro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y Ana María Luengo, Emprendedora y creadora de Delicias Ocultas una emprendimiento surgido en Ciudad Oculta, y quienes moderador por la periodista Carolina Amoroso mantuvieron una conversación inspiradora, donde compartieron sus historias, experiencias y sueños.

"Delicias ocultas nació por una necesidad de ayudar a mi familia en un momento que la estabamos pasando muy mal. Comencé vendiendo café en el mercado de Mataderos, con mucho esfuerzo, trabajando, me levantaba todos los días a las tres y media de la mañana. Hoy somos 15 personas ofreciendo servicio de catering para empresas”, y a la hora de pensar en el futuro Ana María dijo que “Argentina puede salir adelante con trabajo, compromiso, esfuerzo y dedicación, y con educación y capacitación. Sueño otra Argentina. Y ya la estoy sintiendo, con las nuevas generaciones, con quienes nos enseñamos mutuamente. Los que saben enseñan a los que no”

El caso de Federico Braun, Presidente de La Anonima una compañia familiar que acaba de cumplir 115 años y que, aunque no necesita presentación, sus inicios no están muy lejos a la historia y experiencias vividas por Ana María “En mi caso me sumé a la compañia familiar en los setentas, en un momento muy duro para la compañia, donde estabamos muy mal. Entonces, me animé y tomé el desafío. Fue fascinante como logramos levantarnos.

Después del ´82 alcanzamos un crecimiento anual de un 20% el primer año y al año siguiente un 30%. Luego, en la crísis de 2001 volvió a suceder. Entramos en una deuda imposible de pagar, pero nuevamente pudimos salir. Tuvimos tres años muy duros por delante, hasta que en 2004 logramos cancelar la deuda” explicó el empresario argentino, quien hoy emplea a más de 12.000 personas y para quien hoy una de sus premisas es generar un buen clima laboral en su y un compromiso de generar menor impacto medioambiental .A la hora de dejar un mensaje a los emprendedores y empresariado argentino recomendó no obsesionarse con los problemas, y no ver unicamente todo lo malo, “El país no se va a arreglar de un día para el otro, pero hay que seguir emprendiendo. Si crísis son oportunidades, los argentinos tenemos muchísimas oportunidades”

En el cierre, Gonzalo Blousson, Presidente de ASEA , invitó a los presentes a sumarse a la campaña, que llegará a diferentes rincones del país entre agosto y octubre de este año, “Hoy escuchamos 2 historias, pero tenemos 14 historias más para compartir y llevar a diferentes rincones de argentina, y para que podamos encontrar juntos soluciones para nuestro país. Hoy Argentina tiene 14 empresas por cada 1000 habitantes, mientras que nuestros vecinos de Chile y México tienen 28 y 34 por cada 1000. Esto quiere decir que necesitamos entre 1 y 2 millones de nuevas empresas para impulsar nuestro economía, para empezar a vivir la argentina que queremos, con oportunidades para todas las personas que quieren”

Para más información sobre #MasEmpresas ingresar a www.asea.org.ar/masempresas