La Fundación Bayer anunció las 15 ganadoras del Premio Empoderamiento de la Mujer y una de ellas, es argentina

Fundación Bayer, el brazo filantrópico de Bayer, en colaboración con Unknown Group, anunció las ganadoras del Premio Empoderamiento de la Mujer. Este premio reconoce y apoya a 15 destacadas empresarias, de América Latina, África y Oriente Medio, y Asia Pacífico (Sur Global), que impulsen el cambio social a través de soluciones innovadoras en salud, nutrición y agricultura.

Elisa Violeta Bertini, es argentina y es una de las seleccionadas. Es co-fundadora de Puna Bio, una empresa con sede en Argentina que se dedica a desarrollar soluciones innovadoras en el campo de la agricultura sostenible y la bioeconomía. Con un enfoque único, Puna Bio busca impulsar el cambio social y promover la seguridad alimentaria en la región. Elisa es una

emprendedora apasionada y visionaria que ha liderado el crecimiento y el éxito de la empresa, generando un impacto positivo en la comunidad agrícola de Argentina.

Este premio tiene como objetivo empoderar y apoyar a las empresarias y acelerar el crecimiento e impacto de sus compañías, ya que las mujeres en el mundo de las startups enfrentan desafíos significativos como la falta de financiamiento, la discriminación y la falta de oportunidades de networking.

Mediante este premio reciben €25,000 en efectivo, asesoramiento personalizado, oportunidades de networking y participan en un evento global.

Las ganadoras de ediciones anteriores han tenido un éxito notable. Una de esas historias es la de Claire Van Enk, fundadora de Farm to Feed de Kenia, quien cuenta: "Durante el último año, cerramos nuestro primer inversionista, ampliamos nuestra red de 800 a 6,000 agricultores y registramos un crecimiento mensual del 10%. El premio ha sido un cambio de juego nos ha abierto puertas y nos ha brindado los recursos necesarios para crecer".

El llamado a la postulación para el Premio Empoderamiento de la Mujer de la Fundación Bayer se abrió el 13 de febrero de este año y logro la participación de una gran cantidad de mujeres fundadoras ambiciosas e inspiradoras de toda América Latina, África y Oriente Medio, y Asia Pacífico.

Después de un riguroso proceso de selección que involucró a casi 1000 solicitantes, se eligieron a 15 ganadoras en base a su potencial de impacto social, alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y su compromiso por impulsar sus comunidades con modelos de negocio innovadores.

Jana op den Winkel, Gerente de Programa de la Fundación Bayer, resalta: “Creemos en el poder de la innovación social y en el papel de las empresarias: Ellas pueden ser las principales agentes de cambio en sus comunidades y mejorar la nutrición y salud de muchas personas necesitadas. Pero también sabemos que el camino del emprendimiento femenino, especialmente en los países del Sur Global, está marcado por importantes desafíos como la falta de financiamiento, la discriminación y la ausencia de redes para las mujeres. Nuestro Premio Empoderamiento de la Mujer debería ayudar a superar estas barreras para que las empresarias y sus negocios puedan crecer”.

Madelon Bangma, Directora Financiera de Unknown Group, afirmó: "Estoy encantada de que Unknown Group y Bayer se asocien para el Premio Empoderamiento de la Mujer 2023. El año pasado fui miembro del jurado y hablar con las fundadoras y apoyar sus proyectos fue una experiencia realmente significativa. Ahora que el premio se ha ampliado para incluir tres

regiones del Sur Global, tenemos la oportunidad de crear aún más innovaciones de impacto social en salud, nutrición y agricultura".

Las ganadoras son: Akshita Sachdeva - Cofundadora de Trestle Labs, Ayesha Zulfiqar - Directora Médica de Bionik, Cristina Campero Peredo - CEO de Prosperia, Christina Mawuse Gyisun - Cofundadora de Sommalife, Daniella Castro Araújo - Co-CEO de Huna, Divya Munot - Cofundadora de Machau Bamboo, Elisa Violeta Bertini - Cofundadora de Puna Bio, Fariel

Salahuddin - Fundadora de UpTrade (Goats for Water), Ingrid Briggiler - Fundadora de Nume, Jocelyne Agbo - Fundadora de Farm On Wheels, June Muchuku - Cofundadora de Plumbee Wholefoods Ltd, Madhvi Dalal - Fundadora de Padmad, Maryanne Gichanga - Cofundadora de AgriTech Analytics, Sávia Gavazza - Mentora Científica de Pluvi, Tiffany Tong - Cofundadora de Aloi.