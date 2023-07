Empresas innovadoras: Neurality ganó la primera edición del Desafío Catapulta y se quedó con el premio mayor, $1 millón

En el espacio Lodo, finalizó la primera edición del Desafío Catapulta, certamen para startups impulsado por la Ciudad de Mendoza junto a Banco Galicia, Embarca Aceleradora y Lodar. Tras la presentación de cada uno de los emprendimientos finalistas, el jurado seleccionó a Neurality Technological Solutions como el ganador, que se se quedó con el premio mayor de $1.000.000.

El intendente Ulpiano Suarez participó del evento y manifestó: “Qué bueno encontrarnos acá, para este momento tan importante. Sacaba cuentas y hace casi tres meses, en el teatro Independencia, presentábamos el Desafío Catapulta a partir de un trabajo articulado con Embarca, con Lodar y con el Banco Galicia, con el equipo de la muni y con toda la Dirección de Emprendedores, ratificando nuestro compromiso con los emprendedores y con la innovación”.

Y agregó: “Acá estamos ahora, fueron 65 proyectos y hoy están los seis finalistas. Quiero felicitarlos a todos los que han participado y todo el éxito a los que presentan sus proyectos. Estoy seguro de que no va a haber un sólo ganador, hay muchos ganadores porque gana la Ciudad y gana Mendoza, porque seguimos apoyando a cada emprendedor para apostar fuerte a la innovación, que es lo que nos va a hacer salir adelante. Felicitarlos a ustedes por el espíritu y la garra de emprendedor”.

Mientras que Federico Colonnese, director de Emprendedores, sostuvo: “Estamos muy contentos de haber concluido este proceso, el cual venimos desarrollando hace varios meses. Cuando pensamos este Desafío, lo hicimos con el fin de potenciar emprendedores que ya contaran con MVP, para que puedan estar listos para recibir inversión privada y escalar. Del total de emprendimientos que se presentaron, seleccionamos diez a los cuales les brindamos mentorías, pre aceleración y capacitaciones one to one, que los deja posicionados en otro nivel.