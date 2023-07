Alba en los Andes: el Valle de Uco suma un proyecto enoturístico disruptivo y el primero construido con tecnología 3D

Conocimos el proyecto vitivinícola Alba en los Andes, ubicado en una finca en Gualtallary, sobre la Ruta 89 cerca del Corredor Productivo, en Tupungato, Valle de Uco, donde construirán su propia bodega y un complejo enoturístico, con un staff técnico de lujo, con el ingeniero agrónomo Marcelo Canatella a cargo de la asesoría vitícola, y el enólogo Bernado Bossi Bonilla, responsable de la producción de sus vinos.

Tienen proyectada la construcción de una bodega y 12 villas para un proyecto hotelero de enoturismo con una inversión de 1.700.000 mil dólares, pero lo novedoso es el sistema de construcción, previsto en 3D. La impresión 3D en construcción permite crear un objeto tridimensional a través de la superposición de varias capas sucesivas de material. Es un método constructivo bastante versátil y es capaz de generar desde elementos específicos hasta estructuras complejas como espacios habitacionales o casas, estructuras modulares, paredes, oficinas, o en este caso una bodega. Su proceso de diseño es por una computadora, y a través de un software, una impresora 3D recibe toda la información necesaria para “imprimir” y empieza a superponer los diferentes materiales de acuerdo a las indicaciones del diseño para generar todo tipo de objetos.

El CEO de este proyecto es Sergio Christián Idoyaga, un empresario y abogado de Buenos Aires, representante de empresas multinacionales, y vinculado a temas de infraestructura, en el área de ferrocarriles, tecnología, y medio ambiente, y que tuvo su primera experiencia en el mundo del vino por 2003 con un proyecto vitícola en Anguinan, Chilecito (La Rioja) que fue asesorado por Michel Rolland y Gabriela Celeste.

En un almuerzo realizado en Tupungato Divino presentaron y degustamos dos varietales: Malbec Gran Reserva 2021, y Cabernet Franc Gran Reserva 2021; y dos blends: “8M” un corte de tintas con predominancia de Cabernet Franc, y la nueva añada 2020 de “La Mujer”.

En diálogo con EcoVinos, Sergio Idoyaga nos dijo:

- Alba en los Andes es una empresa de 100% Argentina,de capitales 100% argentinos. Somos cuatro amigos que nos encanta el mundo del vino, y por esta pasión al mundo del vino nos dedicamos a producir tanto en la etapa agronómica como en la etapa industrial, productos dedicados a que el consumidor viva una gran experiencia a través del mundo del vino.

-¿Están en Gualtallary?

-Estamos en Gualtallary, sobre la ruta 89, en la Ruta del Vino. Bueno, producimos todos nuestros vinos en nuestros viñedos.

-¿Cuántas hectáreas?

-Tenemos 42 hectáreas y producimos unos 448 mil kilos de uva aproximadamente por año. A veces un poco más, a veces un poco menos. De los cuales elaboramos unas 50 mil a 70 mil botellas por año dependiendo el año y dependiendo a la cantidad de ventas que tengamos.

-¿Tenés un equipo técnico de primer nivel: Marcelo Caratella, Berni Bonilla?

-La parte agronómica está Marcelo, que dirige todo el equipo de ingenieros agrónomos. Estamos orgullosos de nuestro equipo. Y en la parte enológica, nuestro enólogo es Bernardo Bossi Bonilla, que es un crack.

-¿Cuántas cosechas tienen de este vino?

-De los vinos que presentamos hoy, son vinos de hace dos años. Tanto el Gran Reserva Malbec, el Gran Reserva Cabernet Franc y el 8M son vinos nuevos. Se agregan a los vinos que ya producíamos, que son La Mujer, que era nuestro vino ícono, y ahora lo comparte con el 8M. Y después en nuestra línea 'Premium Entry' tenemos nuestro vino Finca Malbec, y Finca Chardonnay, que fue elegido recientemente el 'Best Value of the Year' por Tim Atkins. Y nuestros Estate Reserva Malbec y Cabernet Franc, que también tienen 91 puntos, eran los vinos que venimos produciendo desde el 2015 a la fecha.

-¿Tenés una forma de comercializar particular?

-Nosotros exportamos, y en el mercado interno, trabajamos mucho 'B2B' (business to business), osea 'empresa-empresa', producimos vino para terceros de alta calidad, tenemos distinguidísimos clientes como Dante Liporace y sus restaurantes, con el vino de Mercado de Liniers, por lo que para nosotros trabajar con ellos es un orgullo, también trabajar con Angus. En el centenario de Angus hemos hecho un cobranding, donde vendemos miles de botellas para la producción, para el consumo de toda la red nacional de Angus, y otras asociaciones importantes. Y tenemos en el mercado B2C (Business to Consumer que podría traducirse al español como “de empresas a consumidores”) donde desarrollamos en la pandemia un e-commerce propio que viene creciendo día a día, y tenemos una manera muy particular de posicionamiento, porque hacemos eventos determinados, donde hacemos vivir al consumidor la experiencia de nuestros vinos y que pueda vivir, tanto sea en Mendoza, en Buenos Aires o en otras regiones de la Argentina, la experiencia de nuestros vinos, acompañados también de grandes maridajes.

-¿En la finca tienen proyectada la bodega y con un sistema de construcción bastante particular?

-La idea es hacer una obra civil nueva dentro de la finca, donde ya tenemos determinada el área, vamos a plantar seis hectáreas más delante de esa obra civil y estamos estudiando profundamente para ver si podemos hacer construcción 3D antisísmica para hacer una bodega de unos 250 mil litros anuales.

-¿Cuánto es la inversión prevista para esa nueva obra civil?

-800 mil dólares.

-¿Y además van a hacer un desarrollo enoturístico y gastronómico como para que la gente pueda quedarse a dormir ahí?

-Sí, nuestro proyecto enoturístico consiste en 12 villas dentro de los viñedos, en áreas que ya tenemos reservadas dentro de la finca, al pie de la cordillera, sobre la ruta 89, la Ruta del Vino. Están definiendo el proyecto ejecutivo de los ingenieros, y también esas villas estamos estudiando si podemos hacer una construcción 3D.

-¿Cuándo tienen previsto empezar a iniciar las obras? ¿Y al ser en 3D es mucho más rápido, por lo que tal vez en la próxima vendimia ya puedan producir ahí?

-El proyecto enoturístico estamos intentando que sea lo más rápido posible, pero hasta que no tengamos totalmente determinado el proyecto ejecutivo, no tenemos plazos de inicio de obra. Una vez terminado el proyecto ejecutivo y determinado el método constructivo, ahí podemos tener los plazos de obra y lo vamos a poder anunciar tranquilamente.

-¿Inversión prevista para el proyecto enoturístico?

-900 mil dólares.