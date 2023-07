Grupo América Cuyo se viene con todo: fuerte apuesta tecnológica, más contenidos y nuevas plataformas

Alejandro Spinello es un empresario mendocino, realizador y productor de televisión. Entre otros proyectos, es el fundador de Winter Channel (canal especializado en deportes de alta montaña) y Media Hub (productora que desarrolla contenidos para plataformas como Disney, Fox, ESPN, Netflix y Paramount).

En abril de este año se convirtió en accionista de Grupo América Cuyo y es su actual CEO. Sobre este nuevo cargo y planes en marcha dialogamos con él.

¿Cómo llegó la propuesta de dirigir Grupo América Cuyo?

La incursión en Grupo América surgió en una charla con Daniel Vila, amigo de muchos años, quien me invitó a sumarme como accionista. Luego me propuso hacerme cargo de los medios de Cuyo y empecé a estudiar el tema para llevarlos adelante.

Hay una tendencia, que se dio junto con la pandemia: las audiencias han vuelto a valorar el servicio de los medios locales. Con la ola de las noticias falsas, el usuario decide inclinarse por quien conoce, en quien confía. Es una tendencia global de volver a lo local.

Si bien a la hora de informarse, el 70 % de los argentinos lo hace a través de las redes sociales, hasta que una noticia no está publicada en un medio tradicional, no es confiable, no se toma en serio.

Hace 4 o 5 años fue un error pensar que la televisión iba a desaparecer. Para hacer un noticiero en vivo hay un equipo de 40 o 50 personas trabajando, con móviles, periodistas chequeando información, camarógrafos, sonidistas, etc. La gente valora el contenido de calidad.

¿Cómo está organizado el grupo hoy?

El equipo de trabajo está conformado por casi 300 personas y nuestros medios se agrupan en 3 grandes divisiones.

La división televisión incluye a Canal 7 Mendoza y a Canal 8 San Juan (es el único canal con licencia en esa provincia). Un dato interesante es que en el canal de YouTube de Canal 7 contamos con más de 255.000 suscriptores.

La división radios en Mendoza está integrada por Radio Nihuil (líder absoluta en audiencia), Brava (apuntada a los jóvenes), La red (orientada el deporte), FM 1 (radio romántica) y Montecristo (radio tradicional de música internacional dirigida al público ABC 1). En San Juan contamos con 3 radios AM y 2 FM. La estrategia es abarcar todos los segmentos y preferencias de los oyentes.

La división portales de noticias comprende a www.sanjuan8.com y www.diariounio.com.ar. Recientemente, Diario Uno cumplió 30 años en el mercado y el mes pasado obtuvo más de 6 millones de usuarios únicos de todo el país.

¿Cuáles son los proyectos en los que están trabajando?

Actualmente, estamos ampliando la red de cobertura de Canal 8 en varios departamentos de San Juan.

También estamos planificando generar un equipo para multiplicar contenidos en el canal de YouTube de Canal 7, que nos permite entrar en cualquier hogar del mundo.

Asimismo, estamos renovando Radio Nihuil y pronto sumaremos la parte audiovisual vía streaming.

Una primicia que comparto es que estamos desarrollando un plan de crecimiento y expansión hacia otras provincias bajo el nombre Grupo América Interior.

¿Y en cuanto a inversiones?

Estamos ante una importante renovación tecnológica y de infraestructura que nos permitirá crecer en cuanto a contenidos a nivel local. Ya ejecutamos 1 millón y medio de dólares y aún no estamos ni en la primera fase del proyecto.

Nuestro predio en Mendoza está al nivel de cualquier hub de producción de Buenos Aires y la idea es mejorarlo, sumar servidores para ir a un esquema 360 que nos permita compartir recursos para el manejo integrado de la información. En San Juan proyectamos mejorar el edificio con el que contamos.

Está previsto, además, continuar con la incorporación de personal al grupo. Hemos sumado nuevos periodistas, conductores, meteorólogos, así como técnicos y camarógrafos.

También estamos incursionando en algunos proyectos audiovisuales para generar películas y documentales. Hoy es un buen momento para aprovechar los incentivos a la industria.

¿Cuál será la impronta de su gestión?

La impronta absoluta es acercarnos a la gente. El principal objetivo es que nuestros medios sean útiles; brindar el mejor servicio para informar, entretener, acompañar, así como interpretar las preferencias de los televidentes, oyentes y lectores.

A veces quisiera ir más rápido con los proyectos que están en marcha. Es un año electoral, de muchos cambios y soy consciente de que las condiciones van a cambiar más allá de los signos partidarios. Hoy la sociedad cuestiona a la dirigencia política y es un momento muy dinámico. La gente necesita que le llevemos la mejor cobertura y pluralidad de voces.

¿Cuál es su opinión sobre la actualidad de los medios de comunicación en Mendoza?

Creo que Mendoza es una de las plazas más competitivas del país en cuanto a calidad de sus contenidos y dinamismo. La provincia cuenta con portales tradicionales con más de 100 años de trayectoria, así como excelentes radios y, sobre todo, talento local: periodistas, directores de fotografía, técnicos, entre otros.

Tenemos un potencial enorme para convertirnos en un polo audiovisual.