Wine Innovation Summit: lo que dejó el mayor encuentro sobre innovación de la industria vitivinícola

Se desarrolló la sexta edición del Wine Innovation Summit (WIS) a salón lleno en el formato presencial y centenares de asistentes en lo virtual. Sobre el final de una gran jornada, Esteban Bullrich hablo sobre el liderazgo espiritual y las características que debe tener un líder, humildad, cercanía, visión trascendente y amor. Cito ejemplos de cada una de estas características citando a personajes de la historia como Manuel Belgrano, San Martin, Gandhi, Martin Luther King, Mandela los ejemplos de líderes espirituales. Sobre el final llamo a la unión y dejar de lado la confrontación en busca de un bien común sin intereses mezquinos. En el encuentro resaltaron ideas que fueron dominador común en la mayoría de las presentaciones, que fueron reconocer los costos ocultos, incorporar tecnología para hacer más eficientes a menor costo, y escuchar a los colaboradores.

Buenas Prácticas agronómicas

En el primer bloque, Dardo Lizárraga CEO de DVA Argentina, se refirió al dilema que hay en el mundo de los fitosanitarios entre la aceptación científica y la aceptación social. “Por más que las empresas desarrollemos nuevas tecnologías, que las agencias regulatorias supervisen y aprueban, que los productores adoptemos las tecnologías… si al final de la cadena, el consumidor no acepta los cambios, no hay cambio que pueda ser sostenible. Hoy el mercado, me corrijo, la sociedad nos pide a los productores de alimentos que mantengamos lo natural, sostener lo natural, volver a lo natural, apuntalar lo natural, que toda esa necesidad de aumentar la producción, reducir los desperdicios, usar la menor cantidad de recursos, todo sea preservando el concepto natural, porque al final del día, para todos nosotros, el pan es pan, y el vino es vino”.

Por su parte, José Ramón Fernández, Agro World Spain (AWS) se refirió a la gestión del agua y de la realidad de la administración eficiente del agua. “La agricultura consume el 80% de agua en el mundo. El compromiso con la sociedad es producir alimento de forma sostenible, de alta calidad y a un precio justo y para ello debemos de gestionar el uso del agua”. Y sugirió sumar el costo del agua en la cuando evalúan los costos del vino.

Desde el otro lado de la cordillera, Ing. Andrés Aparicio, Gerente Agrícola de Emiliana Organic Vineyards (Chile) presento su programa para reducir la aplicación de azufre en la viña, y los resultados de este programa son: “La estrategia de control de oídio consiste en 2 aplicaciones de azufre mojable de 0,75 kgs/ha y 4 a 6 aplicaciones de azufre en polvo desde floración, los consumos por hectárea por temporada son de 1,5 kgs de azufre mojable y 90 kgs de azufre en polvo, logramos disminuir el azufre mojable en un 50% (1,5 kgs/ha) y el azufre en polvo en un 58% (126 kgs/ha) y los datos indicados son para variedades de susceptibilidad media al oídio”. Y agregó los beneficios “en la estrategia nos ha permitido disminuir entre 4 a 6 tratamientos por temporada. Esto permite bajar nuestras emisiones de CO2, disminuir la exposición de los trabajadores al azufre, atenuar su impacto en la fauna de nuestros viñedos y áreas de cuidado ecológico.”

Sobre el final del primer Bloque, el Ing. Daniel Bergamin, Gerente de Producción de Vivero Mercier, se refirió que la sanidad de la vid es unos de los puntos más importantes en la innovación en la producción de plantines de vid. “Hay 90 mil hectáreas de viñedos comprometidas sanitariamente y productivamente” asevero Bergamin.

Iniciativas Sustentables

En el segundo segmento, Andrés Valero, Líder de Sustentabilidad de Grupo Avinea, se refirió al comercio justo, “es un modelo comercial que pone al centro los seres humanos y la sostenibilidad social, económica y ambiental de las sociedades; dignificando el trabajo, respetando el medio ambiente y fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales”.

Por su parte, María Mercedes Álvarez, Sub Gerente de Sustentabilidad de Bodega Trivento, conto le proyecto de la bodega de Maipú en energías renovables a través de paneles solares que abastece el 10% de la energía que consume la bodega. “Tratamos de comprar electricidad renovable en Argentina, no es fácil es una pena, el contexto Argentina no fue favorable para poder avanzar, como si lo sucede en Chile”.

Y Agustina Debernardi, Gerente de Relaciones Institucionales de Agrinet, presentó el Proyecto Re conectar “de la gestión de los residuos a la gestión de los recursos”. Y agregó “buscamos mallas antigranizo que ya cumplieron su vida útil y les agregamos valor. Mediante importantes alianzas, son utilizadas para una parte del proceso de construcción de casas, galpones o medianeras, para crear elementos para agricultura y además estamos en proceso de estudio, para hacer hilado que nos lleve a nuevos productos, como por ejemplo indumentaria”.

Gonzalo Yañez, CEO de Moondesk, se refirió a la Ley de Etiquetado en Europa que va empezar a regir en diciembre próximo y el triple impacto de la norma en las bodegas. “Con el cambio normativo aumenta los riesgos, y este riesgo es de triple impacto, en costos, multas, genera problemas con los clientes. También tiene un impacto ambiental, en la cantidad de etiquetas que se tira sin cambios normativos”. Y aconsejó “planifiquen los procesos para evitar mayores costos y ser más sostenibles”.

El último bloque, desde España Manuel Martínez Rada, Ceo de Onvinum presentó Onvinum una plataforma profesional que conecta a bodegas y distribuidores exclusivamente en el sector del vino. Diego Ledda, CEO de Drinkysify nos introdujo al mundo de las NFT y cuáles son los beneficios en tokenizar generar exclusividad y trazabilidad de cada vino. Y Darío Baudino, CEO de Tracestory, startup de Río Cuarto, Córdoba; contó como incorporar en un vino, la información o contenido que las bodegas quieren contar en cuanto a sustentabilidad, seguridad alimentaria, o simplemente contar una historia al consumidor.

