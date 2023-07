Atención bodegas! pueden obtener reembolsos de hasta $ 4,5 M por certificar Huella de Carbono y Huella del Agua

La primera Certificadora de Huella de Carbono y Huella del Agua de la Argentina, Green Solutions, cuya sede central en el país se encuentra en Mendoza, quienes han desarrollado SAMI (Sustainability Metrics) un software de sustentabilidad, acercan la herramienta que ofrece el Gobierno Nacional para las PyMES a través del PAC (Programa de Apoyo a la Competitividad) en ANR (Aportes No Reembolsables) que pueden hacerles bajar a las bodegas que tengan capitales nacionales de hasta el 51%, reembolsos de hasta 4.500.000 pesos para aplicar a estas certificaciones medioambientales.

Marcelo Baschini, gerente para la Argentina de SAMI, socio estratégico de Green Solutions, le dijo a EcoVinos/Ecocuyo:

-Hay una herramienta del Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) para mejorar la productividad de las PyMES o emprendimiento con asistencias técnicas financiadas con Aportes No Reembolsables.

-¿En qué consiste?

-Te permite la posibilidad de recuperar por ANR a partir del 50% y se puede llegar hasta el 80% de lo invertido, para aplicar a la medición y verificación de Huella de Carbono y Huella del Agua. Lo importante es que nuestro trabajo lo hacemos con el proyecto de formulación "llave en mano". Y además de nuestras certificaciones de Green Solutions, ofrecemos en el mismo paquete la Certificación IRAM. Y toda esta medición se realiza con el software de gestión SAMI, que es una herramienta de gestión que las empresas pueden seguir utilizando para otras gestiones medioambientales y de mejora continua, como la eficiencia energética o la gestión de residuos.

-¿Estos aportes son exclusivos para Pymes?

-Exacto. Es para pymes argentinas, empresas que tienen que tener el 51% de capitales nacionales, y empresas industriales o servicios industriales, es decir bodegas, no actividad primaria, por lo tanto no aplica para la parte de viñedos. Certificado pyme que sea máximo tramo 1.

-¿Cuánto se puede recuperar por empresa?

-Se puede recuperar por ANR hasta $4.500.000, Igual eso lo vemos con cada empresa en particular. Comenzamos a trabajar con la aprobación del proyecto, por lo tanto la empresa antes que él mismo no sale aprobado no se abona nada. Además como los trámites a veces suelen ser engorrosos, u obligan a poner a una pyme con poco recurso humano a alguien detrás de eso, nosotros a través de formuladores de proyectos externos, nos ocupamos de esa gestión. La presentación cierra el 30 de Septiembre, o cuando se acaben los fondos.

-¿Cuál es la importancia de certificar con Green Solutions?

- Green Solutions tiene el mayor reconocimiento a nivel regional (Sudamérica y Latam) en materia de Certificaciones de Huella de Carbono y Huella del Agua, y hemos certificado el primer producto Neutral Carbon de Sudamérica, ya que nuestros socios chilenos certificaron hace 13 años un vino de Viña De Martino (Chile) y cuando CNN en Español abordó por primera vez este tema, nos convocó a nosotros para explicarlo. No somos una consultora medioambiental que incorporó las huellas ecológicas, sino que nacimos como especialistas para medir y mitigar el CO2 (e).

-¿Hablaste de SAMI?

-Te comenté que nuestra medición y certificación se hace a través de un software de sustentabilidad: SAMI: www.samimetrics.com