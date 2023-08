Dejó una bodega consagrada para ser consultor en espumantes y lanzar su proyecto propio

Uno de los enólogos con mayor trayectoria en el equipo técnico de Trivento dejó la bodega de capitales chilenos controlada por el gigante Concha y Toro tras más de dos décadas.

Se trata de Rafael Miranda, a cargo de los espumantes de Trivento y de las líneas de vinos "entry level" de la bodega de la Ruta 60 en Cruz de Piedra, Maipú, que ahora se dedicará a hacer crecer su faceta como consultor externo, a la vez que apuntalará con mayor fuerza su proyecto personal de vinos, aunque seguirá ligado a Trivento por lo menos un año más, pero de manera part-time, como asesor de los espumantes.

En diálogo con EcoVinos/Ecocuyo, Rafa dijo:

-Estuve en Trivento más de 20 años (20 años y 3 meses). Durante ese tiempo tuve la oportunidad de trabajar con vinos de muchos segmentos varietales, premium, dulces, y finalmente mi especialidad: espumantes. Elaboré los espumantes de Trivento desde 2009.

-¿Ya te fuiste definitivamente?

-Dejé estar en el día a día. Y ante mi necesidad de cambio surgió desde Trivento la idea de que esto sea gradual, y por ello seguiré asesorando en la elaboración de Espumantes, que hasta ahora estaban a cargo mio. Por eso, agradezco siempre a Trivento gran parte de mi formación profesional. Y que se pueda gestar esto es un orgullo para mí.

-¿Fuiste creciendo profesionalmente prácticamente con la bodega?

-En Trivento he adquirido muchas experiencias, desde lo profesional, lo humano, y sobre todo a trabajar en equipo, y a poder hacer grandes cosas en conjunto con gente muy valiosa con la que hemos compartido momentos muy gratos gracias a Dios.

-¿Le das mucha importancia a "trabajar en equipo"?

-Trabajar en equipo es una experiencia muy buena y en Trivento hemos tenido siempre muy claros los objetivos de cada rango de vinos, adonde apuntamos, con un norte bien definido. Ese trabajo en equipo siempre ha sido muy mancomunado con apoyos técnicos de las gerencias, y tratando siempre de mejorar y de ser innovadores, de ir más allá vendimia tras vendimia, y eso nos ha permitido fortalecernos y que esa innovación avance.

-¿Y qué significó tener el respaldo de Concha y Toro?

-Trabajar en Trivento con un holding tan grande como Concha y Toro significa tener un respaldo muy grande, pero no solo desde lo económico, sino desde lo enológico, porque hay un know how muy grande gracias a los años que tienen en la industria dedicados 100% al sector vitivinícola, y eso a nosotros nos ha sido muy útil, porque nos permite avanzar más rápido, innovar con muchas más herramientas, pensar en un crecimiento sostenido, y poder intercambiar nuevas tecnologías y nuevas técnicas, y poder además intercambiar experiencias con nuestros pares de Chile. Con Chile hemos tenido un intercambio técnico muy importante, y hemos viajado allá por lo menos una vez al año, no solo a participar de degustaciones sino ir al Instituto de Investigación que Concha y Toro tiene en Talca, no solo para obtener información, sino para llevar información nuestra que pueda haber sido útil para ellos, así que ha sido un intercambio muy lindo que nos permitió incorporar nuevos conocimientos.

-¿Contános que se viene ahora en esta nueva etapa?

-A partir de ahora seguiré con asesoramientos de manera independiente. Uno de ellos, en el cual ya estoy colaborando es Bodega Aleph de Familia Morcos en Barriales, Junín, tanto en sus vinos a Granel como en los que envasan Matías y Sharbel Morcos con sus etiquetas. Y por supuesto, atento a nuevos desafíos que se vayan dando.

-¿Además tenés un proyecto personal de vinos?

-Exacto, y también quiero empezar a darle fuerza a mi proyecto personal que tenemos con un amigo y socio, Ignacio Salcedo, llamado YUNKA, donde elaboramos vinos del Valle de Uco.

-¿Qué significa el nombre?

-Yunka es como llamaban los aborígenes de las zonas montañosas a los valles que se forman entre las montañas.

-La gran mayoría de las bodegas que tienen en sus líneas espumantes, tercerizan el proceso, y vos tenés un gran expertise en el tema de las burbujas. ¿Tu nueva etapa como asesor externo apunta a poder volcar toda esa experiencia?

-Los espumantes son una de las grandes pasiones por el vino que tengo, porque tenés dos desafíos: hacer una buena base; y después esa base transformarla en burbujas. Y la verdad que ese doble desafío de hacer una segunda vinificación durante el año, a contra término de lo que normalmente se hace con la vendimia, es una sensación muy particular y muy linda porque uno ve su evolución, y cómo va cambiando con los días de borra, con la fermentación. Es algo apasionante y me genera mucho orgullo poder hacerlo.