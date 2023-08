El “Airbnb de los autos”: cómo funciona el negocio de alquiler que crearon tres mendocinos

En la Argentina y en el mundo el sector automotor está atravesando cambios de todo tipo. Es una metamorfosis bilateral en la que oferentes se esfuerzan por leer a sus clientes, y estos toman decisiones en base a las opciones que están disponibles en el mercado. Uno de esos cambios pasa por los servicios de alquiler que impulsan las propias automotrices -apoyados en la idea de que a las nuevas generaciones ya no les interesa tanto ser propietarias de un auto- y la proliferación de las aplicaciones que salieron a competirles a los taxis.

Es en este contexto en el que aparecen casos como el de Rentennials: un emprendimiento de jóvenes mendocinos que crearon una aplicación para el alquiler particular de autos, a través de la cual se conecta a propietarios de vehículos con usuarios en busca de un auto.

Arraigada en el concepto de la economía colaborativa, la plataforma digital permite a los propietarios de vehículos particulares poner sus autos en alquiler y brindar a los usuarios turistas una alternativa más económica que los alquileres convencionales.

“Observamos un mercado prometedor pero desatendido, donde se desperdician recursos y los altos costos de la estructura repercuten en el precio que abona el cliente”, dijo Gerardo Germano, CEO de Rentennials, cuando se le preguntó por el disparador que los llevó a crear la app. “Nos inspiramos en el éxito de Airbnb. Nos llevó a cuestionarnos qué sucedería si aplicáramos este modelo en el alquiler de vehículos”.

Ya funciona en todo el país

El proyecto se lanzó oficialmente en agosto del 2022 y su primera etapa de funcionamiento se limitó al suelo mendocino. Sin embargo, con menos de un año de prueba y resultados positivos en la provincia de origen, sus fundadores, Germano y Andrés Puebla, decidieron que ya era momento de hacer el salto y lanzarla a nivel nacional. Actualmente Rentennials está disponible para los habitantes de las ciudades de Mendoza, San Rafael, San Juan, Bariloche, San Martín de los Andes, Córdoba y Buenos Aires.

“La penetración que tuvo en Mendoza fue increíble”, señaló Germano. En lo que va del 2023 se concretaron 750 alquileres, más de la mitad del total de 930 alquileres que se registraron en todo el país en el año. “Ser una ciudad turística potencia la posibilidad de alquiler, por eso creemos que en Buenos Aires va a tener un crecimiento exponencial”, agregó.

De cara al futuro cercano y en línea con una estrategia que apunta a expandir el modelo de negocio, y la plataforma, a nivel internacional, Germano adelantó que el primero de septiembre Rentennials desembarca en Perú, en donde ya tienen los primeros vehículos cargados. Este no es el único nombre que se sumaría a la lista. “Para fines de 2023 vamos a estar presentes en tres países de América más”, confirmó.

El emprendedor anticipó que, a largo plazo, la idea es que los principales focos comerciales estén en los mercados de Estados Unidos y Colombia.

¿Cómo alquilar o poner tu auto en alquiler a través de Rentennials?

El proceso de alquiler a través de Rentenials es completamente digital y desde el celular, sin papeleos. Cada propietario sube el perfil de su vehículo al sitio con detalles, fotos, condiciones y precio. Los clientes, por su parte, exploran los vehículos disponibles, eligen las fechas deseadas y envían una solicitud de reserva.

Cada propietario puede aceptar o rechazar la solicitud de alquiler. Si se acepta, el proceso de pago comienza con un depósito inicial, mientras que el resto del pago se realiza al recibir el vehículo. Esta virtualidad permite, según explican los directivos de la startup, bajar los valores de los alquileres de los autos ofrecidos un 40% en relación con rent a cars clásicos.

La entrega se coordina según las posibilidades de cada cliente. Si este elige un vehículo ubicado cerca de su localidad, la entrega se realiza sin costo adicional. Sin embargo, si la entrega debe realizarse en un aeropuerto u otro lugar distante, el propietario puede establecer un precio por este servicio adicional de entrega y devolución.

En materia de valores, el alquiler de auto por día ronda los $14.000 por día y llega a los $20.000, dependiendo el modelo y año del vehículo. Los modelos más económicos y, por lo tanto, los más elegidos por los clientes son el Toyota Etios, el Fiat Cronos y el Renault Logan. En todos los casos el plazo mínimo de alquiler es de dos días, y el lavado se cobra aparte.

En cuanto a porcentajes y ganancias para cada una de las partes, Rentennials se queda con un 20% del total de la reserva en concepto de comisión y el 80% restante lo cobra el propietario directo con el usuario que alquila, que puede optar por recibir la plata en efectivo o por transferencia y puede cobrar el total por adelantado.

“Este sistema permite a los propietarios capitalizar un activo y obtener ganancias mensuales de entre $80.000 y $400.000, según la disponibilidad y el tiempo que pongan su auto a disposición de los usuarios”, explicó Germano.

Quién puede usar la app: requisitos

Los usuarios que quieran usar Rentennials tienen que tener más de 25 años, contar con una tarjeta de crédito con saldo disponible y una foto de su licencia de conducir que esté vigente.

Los propietarios, por su parte, pueden establecer sus propias tarifas, disponibilidad y condiciones de alquiler. Sí tienen que tener el vehículo a su nombre, que este no tenga más de 10 años de antigüedad y contar con un seguro habilitado para conducción de terceros.

El objetivo de Rentennials frente a otros servicios de alquiler de autos es, según ilustró Germano, automatizar y simplificar el proceso de alquiler y bajar las tarifas. “Queremos convertirnos en la empresa de referencia en el mercado de alquiler de vehículos nacional”, indicó.

El hombre parece estar convencido de que el modelo de negocio de Rentennials, como el de Airbnb, es un proyecto que no puede no funcionar, más en una sociedad que tiende cada vez más a simplificar las cosas porque se ve cada vez más atraída por la comodidad. Por esto, el panorama económico no le parece un digno rival. “Lo bueno de este negocio es que puede empezar cualquier persona que ya tenga un auto con no más de 10 años de antigüedad y esté dispuesto a contratar un seguro especial para la actividad”, concluyó.