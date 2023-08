Vinos | 30 ago 2023 Chefs estelares y bodegas premium: vuelve "Masters of Food and Wine" de Park Hyatt Mendoza con un concepto innovador 08:00 |“Alquimia – Harmony of flavor” será el hilo conductor del evento que reunirá a 14 de los chefs más reconocidos del país y a 25 bodegas de Mendoza. Se realizará el viernes 15 de setiembre. Todos los detalles.