Pymes de familia: Mixt, la zapatería y casa de deportes que se amplía con financiamiento provincial

Sergio Daniel Aise es el clásico comerciante de pueblo. Cuando lo entrevistamos, orgulloso, dice que es de ascendencia siria y destaca que se dedica al comercio en su Rodeo del Medio desde principios de la década del 70, inspirado en el ejemplo de su abuelo y de su papá.

Desde ese entonces, vendió de todo en su local de la esquina de la Ruta Provincial 50 y Tomassini de Carrizo. Se inició en el rubro bazar pero, en 1975, amplió las ventas a las ramas de la mueblería y de artículos del hogar y pesca, la cual, dicho sea de paso, es una de sus pasiones. En 1983 decidió cambiar completamente y comenzó con los zapatos, hasta que, en 2005, amplió ese radio de acción con artículos deportivos, empezando con las zapatillas.

“En el comercio, cuando los números no dan, hay que cambiar de rubro”, consigna don Aise. “Era como volver a empezar, pero si en una determinada rama no hay flujo constante de ventas, el negocio no cierra. Hay que acomodarse según las circunstancias”, explica con gran pasión.