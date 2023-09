MFW 2023, el evento más fashionista de Mendoza y un desfile sin precedentes

Un desfile sin precedentes, con una perfomance única y una puesta en escena en pantalla grande. Así se vivió el Mendoza Fashion Week 2023 en el Mendoza Shopping que tuvo como locación la sala número 10 de Cinépolis, ubicado en la planta alta.

Fue una propuesta que invitó a conectar moda y séptimo arte en una pasarela de vanguardia. Esta vez, Jazmin Chebar, Tucci, Portsaid, Ver, Pato Pampa, Silenzio, Eva Miller, Knauer, Bowen, Tascani, y los dos ganadores del Semillero edición 2022: Laureano Labriego y Danelo, fueron las marcas protagonistas de la jornada.

En esa línea, las nuevas colecciones de la temporada primavera-verano 23/24, se vieron en pasadas creativas y dinámicas, impulsando la industria textil nacional y local.

La novedosa propuesta estuvo acompañada por los amenities de Cinépolis: gaseosas y pochoclos para todos los invitados dispuestos a disfrutar del mejor “filme fashion”.

El evento que demostró estar a la altura de las grandes capitales de la moda se vivió a sala llena con la presencia de personalidades de las marcas y del centro comercial, reconocidos influencers, prensa y referentes de la moda mendocina.

Tal como sucedió en el Trendy Week, al finalizar el desfile los invitados recorrieron los locales de las marcas participantes donde pudieron asesorarse sobre las nuevas colecciones, además de disfrutar de un cóctel con barras de tragos, música en vivo y descuentos especiales.

La producción integral del evento estuvo realizada por Omar Escales. La producción de moda fue tarea de María Eugenia Paolantonio y el make up y estilismo estuvo a cargo de Mucho Peluquería.

Mientras tanto, Hotel y Casino Cóndor de Los Andes Hotel, Diario Los Andes y Estilo, Get The Look, Mucho Peluquería acompañaron la propuesta como sponsors.

Para cerrar la fiesta MFW23 y como novedad para recibir la primavera, Mendoza Shopping junto a la productora de Dj Fabu planificaron un espectáculo para hacer vibrar la estación con música en vivo y coctelería en la playa de estacionamiento subterránea del mall.