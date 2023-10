Un sommelier y empresario vitivinícola fue nombrado "Embajador de Marca País Argentina"

Desde el año 2004, Marca País Argentina se ha trazado como política de Estado destinada a fortalecer el posicionamiento del país a nivel internacional, difundiendo aquellas características que lo distinguen como sus tradiciones, su cultura, sus productos y servicios, sus destinos turísticos y el talento de su gente.

Para ello, cuenta con la colaboración de embajadores que ayudan a promover sus valores y atributos diferenciales, logrando una comunicación relevante y de alto impacto en todo el mundo. El criterio para la selección es el lugar destacado que cada uno de ellos ocupa dentro de su ámbito de trabajo e influencia.

El nombramiento de Andrés Rosberg en este rol reconoce la destacada labor que el sommelier ha venido desarrollando en un área clave para el país como lo es la vitivinicultura. Formado a lo largo de más de 25 años en restaurantes icónicos de la gastronomía argentina, Andrés fue co-fundador y presidente de las asociaciones argentina y panamericana de sommeliers, y tuvo a su cargo la organización del Concurso Mejor Sommelier del Mundo en Mendoza en 2016. Fue también el único sommelier del continente americano en presidir la Asociación de la Sommellerie Internacional, una entidad que congrega a más de 40 mil profesionales en más de sesenta países del globo.

Se desempeña como comunicador y jurado internacional en concursos de vinos. Fue coautor del libro Más allá del Malbec. Conversaciones sobre vinos sin dogmas que obtuvo múltiples premios, incluyendo uno del Gourmand World Cookbook Awards en China; participó en varios de los medios especializados del mundo, como Wine Spectator, Decanter, Vinum, la Revue du Vin de France, The Wine Advocate; y es el autor de las entradas de Argentina de los célebres libros The World Atlas of Wine y la Oxford Companion to Wine de Jancis Robinson.

Andrés es Miembro de Honor de las asociaciones de sommeliers de París y Uruguay. Fue nombrado “Personalidad del Vino del Año” por Wines of Argentina y “Embajador de la Gastronomía Iberoamericana” por el congreso Binómico, en España, entre otros reconocimientos locales e internacionales. En la actualidad, es director del viñedo de la Finca Los Arbolitos en el Valle de Uco; y sommelier ejecutivo de Hornero Restaurante y La Morada Lodge, en medio de dicha finca, y del Fierro Hotel Buenos Aires, desde donde continúa difundiendo el vino y la sommellerie de nuestro país.