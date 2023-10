Una x Una: la campaña "tecnológica" que busca llegar con la mamografía a todas las mendocinas

Durante octubre, ingresando al sitio unaxuna.com se podrá inscribir a todas las mendocinas e invitarlas a realizarse su mamografía anual de control. Asimismo, las mujeres serán contactadas por FUNDAVITA para coordinar el turno de su estudio y cubrir el costo del mismo en el caso de que no tengan cobertura médica.

Si bien la mamografía anual de control es la única forma efectiva de detectar a tiempo el cáncer de mama, según la Sociedad Argentina de Mastología sólo un 57% de las mujeres argentinas mayores de 40 años se realiza periódicamente este estudio, mientras que un 37% asegura nunca habérselo realizado.

Con el objetivo de multiplicar las mamografías de control en Mendoza, Del Plata Salud lanzó la campaña Una x Una, que estará vigente durante el mes de octubre. Se suma a esta iniciativa FUNDAVITA, con el trabajo solidario de sus voluntarios y Wakapi, como socio tecnológico.

“Una x Una es una campaña que busca pasar de la concientización a la acción, de manera colectiva y a través del compromiso con el otro. A veces, las mujeres estamos muy ocupadas y no nos damos cuenta de que no nos cuidamos lo suficiente. Pero si te llega un WhatsApp de tu hijo pidiéndote que te cuides, no lo vas a dudar y lo vas a hacer”, aseguró Lorena Fuentes, directora de la agencia @somosfuentes, que lideró el proceso creativo de la acción.

Desde el 1º de octubre, toda mendocina que tenga una amiga, familiar o colega y piense que ella no suele realizarse su mamografía, podrá anotarla en la WebApp unaxuna.com, de manera que se le otorgue un turno para el estudio.

El formulario de inscripción es muy sencillo y requiere conocer solo cinco datos de la mujer a inscribir: nombre; apellido; edad; localidad en la que reside y número de WhatsApp.

Una vez que la mujer es anotada, recibe un mensaje de WhatsApp con el nombre de la persona que la anotó y se le informa que será contactada por FUNDAVITA. A su vez, la información de contacto es recibida por el equipo de voluntarios de esa fundación, quienes llaman a la mujer inscripta y le solicitan datos adicionales para agendarle un turno en el centro de imágenes más cercano a su domicilio.

“La inscripción es muy fácil y tiene como objetivo recolectar los datos de las mujeres que no se realizan su mamografía anual para así gestionar el turno para el estudio y cubrir el costo de aquellas que no tengan cobertura médica. Esta iniciativa se enmarca dentro del propósito que tenemos como empresa, que es `dejar nuestra huella de ayuda y colaboración´”, explicó Abel Quiroga, Jefe de Marketing del Grupo Del Plata Salud.

“Desde FUNDAVITA nos honra unir fuerzas con Grupo Del Plata Salud y Wakapi en esta campaña. Ser parte de este proyecto representa un paso sólido hacia un futuro más consciente, solidario y comprometido entre los distintos actores que intervenimos en temas vinculados a la salud y, en éste caso, a la oncología”, agregó el equipo de FUNDAVITA.

Por su parte, Mauricio Barzola, CEO y Co-Fundador de Wakapi, empresa de servicios y soluciones de software con 18 años de trayectoria, agregó: “En Wakapi buscamos generar impacto positivo, acercando a las personas con los beneficios de la tecnología. Cuando Del Plata Salud nos contactó para realizar este desarrollo tecnológico, no lo dudamos porque es una gran manera de colaborar con nuestra comunidad”.

Es importante destacar que la WebApp de Una x Una permite, además, a quienes ingresen al sitio realizar una donación a través de Mercado Pago. Ese dinero será utilizado para pagar las mamografías de control de las mujeres que no tengan cobertura médica.

La iniciativa Una x Una estará activa durante octubre, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este mes como el momento del año para la sensibilización sobre el cáncer de mama con el objetivo de aumentar la atención, el apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad.

El objetivo de la campaña es ir Una x Una hasta que todas las mendocinas se hagan su control anual preventivo.