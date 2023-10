Nuevas bases para el enoturismo mundial: lo que dejó la conferencia internacional realizada en Mendoza

Se realizó en Mendoza la Conferencia Internacional de Enoturismo de Argentina. Estuvo organizada por el Área de Enoturismo “Caminos del Vino” de Bodegas de Argentina y participaron de ella referentes de la vitivinicultura local, autoridades del Gobierno provincial y de Luján y profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo. Durante más de cinco horas, expositores de trayectoria internacional que estuvieron en Bodega Alpamanta (presencial y virtualmente), se explayaron sobre distintos tópicos vinculados a sentar las bases del Enoturismo a nivel mundial.

Walter Pavón, el Gerente de Relaciones Institucionales de Bodegas de Argentina, fue el encargado de dar inicio al evento, presentar a los oradores y moderar, junto a distintos profesionales, cada una de las charlas -que también contaron con la cobertura de la prensa-..

Finalizado el encuentro, cada uno de los protagonistas dejó su aporte al respecto.

“Nos ha dejado muchísimas reflexiones; algunas vinculadas al nuevo perfil del turista que requiere de diferentes experiencias y exige condiciones de sustentabilidad en los lugares que visita. También, herramientas para certificar los destinos sostenibles y la necesidad de abordar cada vez más fuerte el capital humano dentro de la industria; tanto la del turismo como la vitivinícola, con son de mano de obra intensiva. Se expusieron distintas miradas respecto a lo que -a corto plazo- se implementará en temas de sustentabilidad dentro del turismo y a lo que el mundo está mirando sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), cuáles son los logros y en qué se puede avanzar. En ese sentido, pronto desde Bodegas de Argentina tendremos el nuevo Protocolo de Sustentabilidad”, adelantó Pavón, Referente de Enoturismo en Bodegas de Argentina (BdA).

Conectado desde Europa, el Director para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Gustavo Santos, expuso sobre las “Tendencias Globales del Turismo” y presentó los datos de la última edición del Barómetro de la OMT, que dan cuenta de la recuperación del sector después de la pandemia.

“La región de las Américas está cerca de alcanzar los niveles de 2019 y se espera que continúe recuperándose, considerando las condiciones de la nueva demanda; un turista joven, itinerante y proactivo en términos de sustentabilidad. El actual, es un turista respetuoso del ambiente natural y cultural e integrado con la comunidad local que visita, que sabe valorar los aspectos identitarios como la gastronomía y el enoturismo. De allí, la importancia de prepararnos, de formar a los trabajadores de toda la cadena de valor del turismo del vino para

ofrecer más y mejores servicios, apoyándonos en la digitalización y con el foco puesto en las demandas de este nuevo turista”, subrayó Santos, que fue Ministro y Secretario de Turismo de la Nación.

Para referirse al “Comportamiento Empresario Responsable”, se conectó a la Conferencia el Coordinador Nacional para Argentina, Brasil y Chile del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, implementado por la Organización Internacional

del Trabajo, Jaime Godoy.

“La debida diligencia basada en la conducta empresarial responsable ofrece una oportunidad invaluable para mostrar los compromisos y esfuerzos desplegados en materia de Derechos Humanos por las empresas a lo largo de toda la cadena de valor y suministro en el enoturismo. Sostenibilidad es también Derechos Humanos”, resumió el Máster en Derecho y Nuevas Tecnologías y en Derechos Humanos por la Universidad de París Oeste.

Por su parte, Fabián Román, Cofundador y Presidente de Fundación Plan21 y Miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Turismo por España, tituló su ponencia “Certificación de destinos sostenibles. Experiencia Latinoamericana”.

“En la Conferencia Internacional de Enoturismo presenté Plan 21, una ONG para el desarrollo nacida en Argentina y con 20 años de historia en América Latina, que cuenta con programas de turismo sostenible, cambio climático y agricultura regenerativa. También, un programa

llamado Viaje Con Sentido-Voluntariado Corporativo. Di a conocer la metodología en la que trabajamos para certificar destinos, en la que hay más de 2.500 empresas de todo el mundo.

Asimismo, proyectos de impacto social con comunidades de pueblos originarios, mujeres emprendedoras, agricultura familiar, artesanos y demás. Es una metodología innovadora para la transformación integral de destinos y somos finalistas como Mejor Proyecto de Turismo

Sostenible”, comentó el Cofundador y Primer representante Latinoamericano en el directorio del Consejo Global de Turismo Sostenible.

Asimismo, de manera presencial el español Carmelo León se refirió a “Economía, Turismo y Sustentabilidad” y luego contó que explicó “cómo el concepto de sustentabilidad tiene un origen que respondía a unas preocupaciones y a una necesidad histórica que ha ido evolucionando hacia adelante y que ahora tiene otros retos que terminan en la necesidad de salvar el planeta. Para ello, hay que hacer cambios en los comportamientos de todos los elementos del sistema; las personas, las sociedades, las regiones y el proceso económico,

inmersos en el problema de la sustentabilidad”.

Igualmente, el Director del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TiDES) dijo que hacia adelante hay “retos de mucha envergadura porque el planeta tiene ante sí una herida muy importante que supone la posibilidad de que la relación que tenemos los humanos con él, sea dañada para las próximas centurias. Por ello, no es suficiente hablar sólo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) o de la sustentabilidad, sino que hay que hablar de un cambio total de todo el proceso socio-económico y de la relación que tenemos los humanos con nuestro entorno”, subrayó.

También, quien el viernes 6 estuvo al frente del taller para empezar a generar las bases del Enoturismo Sustentable de Argentina, que se realizó a través de Bodegas de Argentina en la UNCUYO, aseguró que el panorama venidero depende de cómo lo veamos; si con el vaso

medio lleno o medio vacío: “Realmente nos queda un gran recorrido para poder cumplir con lo que podría ser la sustentabilidad de este planeta. Es verdad que se está trabajando mucho, que hay mucho interés en que las cosas cambien, pero también es cierto que nuestros

procesos todavía son obsoletos. No se han innovado para estar a la altura de ese reto. La mirada hacia adelante tiene que ser positiva siempre, pero hay un gran riesgo en que en que no cumplamos con nuestros deberes y no cambiemos antes de que tengamos unas

consecuencias irreversibles para nuestro planeta”.

Finalizada la conferencia, el Presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, destacó que en la cámara empresaria que conduce se viene trabajando desde hace mucho tiempo en estas temáticas. “Empezamos con Los Caminos del Vino, haciendo turismo en bodegas y luego anexamos el tema de sustentabilidad, que ahora la estamos aplicando al enoturismo. El nuevo consumidor, justamente, está buscando socializar con el medioambiente, lugares sostenibles, salir de su entorno para dedicarse a las visitas, y las bodegas son lugares atractivos, que distienden. Es un muy buen momento para trabajar en esos temas. BdA ha hecho los deberes suficientes durante mucho tiempo y tiene vasta experiencia como para liderar los destinos del desarrollo sustentable; hay mucho trabajo y recorrido así es que se logrará un muy buen protocolo”, reafirmó respecto a la versión 4 del Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola de Bodegas de Argentina que está pronta a publicarse.

La ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Nora Vicario, también presente, expresó que es muy valioso para Mendoza “ser anfitriones de esta conferencia y compartir este espacio junto a las autoridades y referentes locales, nacionales e internacionales de la industria vitivinícola. Somos conscientes de que el vino es mucho más que una bebida: es un símbolo de nuestra historia, cultura, economía y turismo. Considero que el creciente enoturismo argentino, una actividad productiva en sí misma, tiene la capacidad de transformar la oferta turística nacional hacia este rumbo; generando empleo, posicionamiento y desarrollo sostenible”, cerró,

invitando a aprovechar el encuentro para seguir reflexionando y avanzando en el camino que va a sentar las bases del turismo sustentable.

También Sebastián Bragagnolo, como intendente anfitrión porque la Bodega Alpamanta está ubicada en el departamento que él conduce, agradeció el evento por considerarlo de “suma importancia para seguir impulsando a Luján de Cuyo como la Capital Turística de Mendoza”.

El jefe comunal destacó la importancia del trabajo en conjunto que se viene realizando entre lo público y lo privado para que el enoturismo siga creciendo. “Somos un departamento extremadamente extenso, que reúne lo mejor del malbec y paisajes inolvidables para que los

turistas disfruten una experiencia única”, señaló Bragagnolo.

Del lanzamiento de esta “Mesa de Enoturismo Sustentable” participaron también Luis Romito, Coordinador de Sustentabilidad de Bodegas de Argentina; Horacio Rapucci, Secretario de la Cámara Argentina de Turismo; Francisco Bragoni, Gerente de Turismo y Hospitalidad de

Bodega Salentein; Lorena Cepparo, Site Event y Wine Communication Manager de Bodegas Chandon Argentina; Gabriel Federico Pérez, Gerente de Desempeño Ambiental en Grupo Logístico Andreani; Marcelo Reinoso de EMETUR; Mariana Cerutti de Bodega Kaiken; Edmundo Day de AHEGA; Jimena Estrella, Secretaria de Vinculación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO y Alejandro Vigil, a cargo del cierre, desde su rol de Vicepresidente de Bodegas de Argentina.