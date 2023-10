Las exportaciones de vino vuelven a caer por noveno mes consecutivo, aún sin retenciones

El quite de retenciones para las exportaciones de vino no tuvo todavía el impacto esperado en la industria vitivinícola. A un mes de su implementación, los despachos al exterior se desplomaron por noveno mes consecutivo.

La Argentina exportó en los primeros nueve meses, 147 millones de litros de vino. Se trata de 61 millones menos con respecto al mismo período del año anterior lo que se traduce en una caída del 29,3%, según los datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV).

Del total exportado, 114,6 millones (77,9%) corresponden a vinos fraccionados -que tuvieron una caída del 26%- y 32,6 millones (22,1%) son vinos a granel -con una desaceleración del 38,9%-.

Los números preocupan, pese a que en septiembre finalmente entró en vigencia la quita de retenciones en las exportaciones de vino. Es decir, los productores vitivinícolas dejaron de pagar el 4,5% de retenciones. Con esta medida el sector se ahorrará u$s 40 millones por año, según cálculos del INV.

"La falta de acuerdos comerciales nos afecta y es algo en lo que venimos exponiendo a las autoridades a la par de la retenciones hace años. La Argentina paga en promedio 5% por acceder a mercados donde otros países vitivinícolas no tienen aranceles", dijo Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas Argentinas la cámara que representa a más de 200 fabricantes de vino del país.

"Lamentablemente nosotros tenemos otros problemas que se suman, la macroeconomía que nos afecta a todos y la particular de la industria del vino, con una cosecha a la baja por efectos climáticos que disparó los precios de las materias primas muy por encima de la variación del tipo de cambio. Eso compromete la competitividad de los vinos argentinos en un mundo altamente competitivo y diversos en orígenes y marcas", agregó.

La mayor caída en las exportaciones se siente en el vino a granel. Los despachos de mosto concentrado hasta septiembre ascendieron a 27.309 toneladas, un 54,5% menos en volumen y un 44% menos de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior, según los datos de INV.

Se desploman los principales mercados

La Argentina está dentro de los cinco países productores de vino más importantes del mundo. Sin embargo, el vino argentino representa menos del 2,5% de la oferta en el exterior. Para los principales bodegueros, la explicación es sencilla: la competencia es muy grande y las trabas a las exportaciones complican el panorama.

Reino Unido encabeza la lista en caídas de exportación. En el primer semestre del año pasado se había exportado un total de u$s 98 millones, ese número este año alcanza los u$s 68,8 millones, un 29,8% menos, según los datos del Sistema Estadístico de Información de Datos de Comercio Exterior (INVEX).

En segundo lugar, se ubica Canadá que pasó de u$s 62 millones a u$s 43 millones, una baja del 29,3% en un año. China completa el top 3 con una caída del 25% (pasó de u$s 20,7 millones a u$s 15,6 millones).

"En los últimos años perdimos fuerza en los mercados. Esto se traduce en una pérdida de volumen. El malbec es una identidad para la Argentina y hay mucho potencial de crecimiento. Pero competimos con países que son muy agresivos como por ejemplo los de la Unión Europea que además destinan millones de euros en promoción, algo que hoy nosotros no podemos hacer", explicó José Zuccardi, dueño de la bodega que lleva su nombre que exporta el 50% de su producción a más de 60 mercados del mundo.

"En nuestro caso sentimos la caída del Reino Unido. Tuvimos una baja cercana al 18% en facturación y del 27% en volúmenes exportados", dijo el empresario.