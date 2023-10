Acá están, estos son... los candidatos argentinos a estrellas de la vitivinicultura mundial

Luego de conocerse, en septiembre, las nominaciones para los Wine Stars Awards, premio que otorga la publicación estadounidense Wine Enthusiast, Antigal Winery fue escenario de un almuerzo con todas las personalidades argentinas nominadas.

En su flamante restaurante Antigal Authentic Flavors, la bodega reunió a la CEO de Wines Of Argentina, Magdalena Pesce -nominada a Person of the Year; al director técnico de Grupo Avinea, Juan Pablo Murgia -nominado a Winemaker of the Year-; y a la propietaria de Bodega Tapiz, Patricia Ortiz -nominada a Wine Executive of the Year-.

Por Antigal -nominada a New World Winery of the Year, estuvieron la enóloga Miriam Gómez y su CEO, Santiago Ribisich.

El chef Lucian Ricco diseñó un menú especial pensado para la ocasión que fue maridado con la mejor selección de vinos de la bodega anfitriona.

El encuentro tuvo la finalidad de brindar -en un almuerzo de camaradería- junto a todos los nominados por su aporte a la industria y el reconocimiento internacional a la labor de cada uno.

Sobre los premios Wine Stars Awards de Wine Enthusiast

Como en cada edición, la revista norteamericana Wine Enthusiast reconoce y premia anualmente las contribuciones destacadas en el mundo del vino y las bebidas espirituosas a través de 13 categorías y distintos reconocimientos especiales.

Por su prestigio, trayectoria e influencia de su panel de expertos, estos premios son considerados los más importantes de la industria del vino a nivel global.

Antigal Winery, una de las más antiguas de Argentina, en 2021 fue también la única bodega argentina nominada entre las cinco finalistas a “Bodega el Nuevo Mundo” por la revista norteamericana.