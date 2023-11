Vinesence: la empresa creada por un sommelier que ayuda a bodegas a dar el salto exportador

Con el Malbec como punta de lanza, hace años que las bodegas argentinas vienen conquistando y sorprendiendo a nuevos mercados. La enorme diversidad de suelos y microclimas que ofrece nuestro país sumada al know how de enólogos e ingenieros agrónomos -enfocados en reflejar las particularidades de cada terroir en sus productos-, se ha traducido en una creciente demanda a nivel internacional, donde los consumidores eligen, buscan y valoran cada vez más las etiquetas de origen local. Este contexto abre una verdadera oportunidad para que las bodegas busquen posicionar sus vinos en otros mercados, con el impacto que esto supone para las economías regionales.

Pero darse a conocer al mundo puede resultar una tarea ardua y costosa, un trabajo de mediano y largo plazo que muchas veces termina desalentando a las empresas más chicas o con menos experiencia que no cuentan con áreas específicas que atiendan el comercio exterior. Y si bien existen en Argentina numerosas compañías que se dedican a asesorar a empresas exportadoras, son muy pocas las que conocen profundamente las particularidades de la industria vitivinícola.

Según Matías Prezioso, licenciado en marketing, ex presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) durante dos períodos y actual Vicepresidente de las Américas para la Association de la Sommellerie Internationale (ASI), la clave es lograr sinergia entre las diferentes áreas de la bodega, generando procesos virtuosos entre la producción, la administración y la comercialización.

Para el especialista, quien además de ser un ferviente apasionado del vino cuenta con una amplia experiencia comercial en bodegas y posee vastos conocimientos en la gestión de proyectos vitivinícolas, exportaciones y marketing, es fundamental que esa mirada venga de parte de un experto.

“A lo largo de mi carrera me he topado con muchas bodegas, muy buenas, que elaboran vinos de calidad y con personalidad, ideales para colocar en el exterior, pero que no encontraban el modo de hacerlo, generalmente por desconocimiento de los mercados, falta de estructura, ausencia de una estrategia confiable y un manejo ineficiente de los recursos que se disponen para la exportación. Por eso, creamos VinEsence, donde somos un equipo de expertos en vinos, comercialización y marketing que nos ocupamos del comercio exterior y la comunicación de bodegas en diferentes geografías.