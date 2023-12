En el marco de la celebración por el 105 aniversario de la creación de la UCIM, el economista Juan Carlos De Pablo habló del fenómeno Milei, la necesidad de conocer su política económica, lo que nos trajo hasta acá y un tema común: la ansiedad que nos domina a todos los argentinos.

En esta extensa y jugosa nota, compartimos sus principales conceptos:

Juan Carlos De Pablo: “El ajuste es una parte de la realidad, el resto lo tiene que hacer el sector privado”

“Calmémonos esto está funcionando”, fueron las palabras de inicio del economista De Pablo.

“Aun cuando parece que todo vuela por el aire, calmémonos y apaguemos el televisor”. Esto último haciendo referencia a nuestra realidad, a las dos grandes guerras que sufre el mundo y a los mercados internacionales sensibles que reflejan este y otros medios de comunicación. “Para el oro y el petróleo no ha pasado nada. La economía internacional sigue su curso”.

“Me parece necesario resaltar la importancia de la credibilidad”. Poniendo de ejemplo la crisis de combustibles de hace algunos meses explicó: “En EEUU hay problemas de una destilería y el secretario de energía dice calmémonos y la gente confía, se queda con el combustible que tiene y espera a que se resuelva la situación. En Argentina nos dicen: calmémonos y salimos todos a cargar combustible y apuesto que la gente que hizo cola en esa oportunidad, lo hacía teniendo medio tanque lleno. Los argentinos no creemos y es difícil hacer política económica si no le crees a las autoridades”.

Y explicó las etapas que atravesamos y atravesaremos durante 2023: elección, transición y nueva gestión. En cada momento, los candidatos hablan y actúan de distintas maneras. Milei habló de una forma durante la campaña y tuvo un resultado contundente, pero hoy, a días de asumir no puede hablar de la misma forma. Si en la campaña se equivocaba, lo corregían y al otro día volvía a la carrera, pero si hoy habla como en la campaña, estamos jodidos”.

“Hoy el presidente electo tiene dos tareas principales: primero preparar el discurso de asunción de media hora, 10 minutos tiene que hablar de la herencia recibida y veinte de acá para adelante. Decir qué problemas viene a resolver, como cabeza del ejecutivo. Nos tiene que hablar como presidente y se tiene que presentar como persona. Segundo formar el gabinete”.

En ese contexto -dijo- “los medios de comunicación están transmitiendo esto como un partido de fútbol, compartiendo cada detalle, qué dice o no dice. Entiendo la lógica periodística pero no se puede estar atento a cada cosa que se plantea, cada minuto. Terminemos con las fantasías de la tv, la tv es cualitativa pero los números son otra cosa. La tv no te da la dimensión verdadera”, haciendo clara alusión a la ansiedad que generan las marchas y contramarchas reflejadas en los medios.

“Lo que estoy esperando es que Javier Milei, el 11 de diciembre les diga a los empresarios: bueno muchachos el crecimiento es un negocio del sector privado, el rol empresario es fundamental. No tengo plata, pero les voy a bajar riesgos, los trámites. Sigan para adelante”.

El ajuste es una parte de la realidad, el resto lo tiene que hacer el sector privado

Creo que nos quieren asustar demasiado y por ahí, pienso que arreglando algunas variables no está todo tan jodido y se mejora antes de lo que se pronosticó.

¿Qué sabemos de la sustancia de la política económica de Milei? yo no se nada, pero no me pongo a conjeturar. Él ha dicho que el 11 convoca a extraordinarias y manda un paquete de leyes. Si su política económica es un conjunto de leyes o es un plan dentro del cual hay leyes, no lo sabemos, vamos a ver. Yo por naturaleza juego siempre la carta de la cordura no de la locura.

Calmate no hay hiper. Hay problemas, pero no necesitamos inventar otros, más allá de los que tenemos. Faltan muy pocos días. El Presidente de la Nación es un hombre muy poderoso en Argentina. Lo vamos a semblantear, ahí viene la interacción. El proceso está funcionando termina el diez de diciembre y empieza otra etapa.

Yo espero que arranque con todo y si después tiene que cambiar algunas cosas, se cambian. Desdramaticemos, esto está saliendo. Lleno de dudas, tenes razón, pero está saliendo. Recemos y démosle una mano en la medida de lo posible” terminó el economista.