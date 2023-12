Dante Robino presenta "Pequeñas Sociedades", un nuevo proyecto junto a tres reconocidos deportistas

Lo que empezó como un sueño, una pequeña idea en un papelito, hoy empieza a hacerse realidad: Bodega Dante Robino, junto a Mario Ledesma, Pedro Ledesma y Rodrigo Roncero, presentó "Pequeñas Sociedades", un proyecto que va más

allá de un vino.

Pequeñas Sociedades nació con la idea de aprovechar la fuerza que tienen las empresas y el deporte para construir puentes, impulsando el talento y desarrollo de las personas para contribuir a crear un impacto positivo en la sociedad.

Porque para lograr cosas, a veces no es necesario tener equipos gigantes sino pequeñas complicidades, químicas, alianzas, guiños. Una amistad forjada a través del deporte, la pasión por el vino que cultivaron en sus años como profesionales en Francia y las ganas de HACER fueron la semilla que impulsó a estos tres grandes deportistas a empezar con este desafío.

“El sueño es hacer un vino, y que ese vino, que se llama Pequeñas Sociedades, sea una excusa de encuentros. No encuentros sociales, sino encuentros que lleven a algo constructivo e inspirador, con un propósito. Encuentros entre deportistas, ex deportistas, mujeres y hombres de negocios, organizaciones de la sociedad civil. Encuentros entre soñadoras y soñadores que disfrutan de una copa de vino, de compartir una conversación y darle vida para despertar el sueño, juntar ideas y hacer”, explica Mario Ledesma, ex jugador de Los Pumas y uno de los fundadores del proyecto.