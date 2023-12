Vinos y sustentabilidad: un mendocino fue elegido "Personalidad Verde del año" por The Drinks Business

La prestigiosa revista británica The Drinks Business realizó la entrega anual de los Green Awards, dónde Andrés Valero, Líder de Sustentabilidad de Grupo Avinea fue premiado como Green Personality of the Year.

“Es un reconocimiento no sólo a mi persona, como líder de sustentabilidad de Grupo Avinea, sino también a toda la compañía que hace más de 10 años inició este camino con una filosofía sustentable y convencidos en llevar adelante un manejo agroecológico” comentó Andrés Valero.

Andrés tiene un rol activo en distintas iniciativas que lleva adelante Grupo Avinea (a través de sus marcas Otronia, Argento, Pacheco Pereda, Cuesta del Madero y Cruz de Piedra) como el programa MatrizViva, la participación activa en la Red de Pacto Global Argentina, en la comisión de Sustentabilidad de Bodegas de Argentina, y en la Sustainable Wine Roundtable.

En 2019 el ingeniero Valero, graduado de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo, emprendió un proyecto para el desarrollo de una metodología innovadora, que permite satisfacer la necesidad de cuantificar atributos de sustentabilidad en la Industria Vitivinícola.

El proyecto fue reconocido por su originalidad e impacto por la Organización Internacional del Vino y la Viña (OIV), la cual financió su desarrollo con € 10.000. La implementación piloto de la propuesta fue llevada a cabo en el ecosistema emprendedor vitivinícola de los Estados Unidos, en particular en el estado de Indiana y la región Midwest.

Sin duda, la combinación de una sólida formación tanto en Ciencias de la Ingeniería, como en Gestión y Administración de empresas que tuvo en su formación le otorgó herramientas para poder enfrentar los desafíos más diversos en ámbitos de la industria y los servicios a nivel global.

Andrés Valero también se desempeña en el área de Calidad y Medio Ambiente del Grupo Peñaflor, cumpliendo funciones de administración de procesos relacionados con el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Inocuidad, Medio Ambiente y RSE, certificado bajo normas internacionales BRC, IFS, ISO 14001 y Fair For Life y requisitos de clientes como Walmart, Tesco, Costco, Amazon , entre otros.

Green Awards

Entregados por la prestigiosa publicación inglesa The Drinks Business, son premios anuales que reconocen a las marcas y a las personas que hacen mucho más que simplemente hablar de sostenibilidad y ponen a la agenda verde en el centro de sus negocios, extendiéndola a todos los rincones posibles.

Este premio se otorga a la persona que se destacó en los últimos años, en particular en los últimos 12 meses, promocionando las causas ambientales dentro de la industria y en su empresa. Además de mostrar su creencia y compromiso con los asuntos relacionados con el medio ambiente y la mejora del impacto de la industria o de la compañía.

Acerca de Grupo Avinea

Grupo Avinea, miembro de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, es el mayor productor de vino orgánico de la Argentina, siendo un importante referente en la sustentabilidad en la industria vitivinícola, con un portfolio integral, centrado en el consumidor y guiados por la innovación, sustentabilidad y producción orgánica, está presente en más de 50 países.

Su compromiso con la sustentabilidad lo llevó a dar un paso más allá al unir fuerzas con otras partes interesadas de la industria para fundar la Sustainable Wine Roundtable (SWR), junto otras bodegas líderes, distribuidores, pequeños productores, minoristas y organizaciones ambientales.