Autorizan tres proyectos de exploración de cobre en Mendoza

La Cámara de Senadores dio el aval este martes por la mañana a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración de tres proyectos de cobre, ubicados en el departamento de Malargüe. Se trata de El Burrero, Las Choicas y La Adriana, yacimientos que pertenecen a la empresa Geometales. Los dos primeros proyectos tienen DIA para la exploración y el tercero cuenta con una DIA de prospección.

Estos proyectos habían sido enviados a la Casa de las Leyes a mediados de noviembre, por parte del exgobernador Rodolfo Suárez. Los mismos fueron analizados en forma conjunta por las comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y Legislación semanas atrás, en donde se escuchó no sólo el aporte de legisladores de los distintos bloques, sino que también asistieron funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, quienes explicaron los alcances de esta iniciativa.

Las votaciones tuvieron amplio acompañamiento de los senadores: Las Choicas tuvo 33 a favor, al igual que el proyecto El Burrero, mientras que en La Adriana resultó 32 a favor y 1 negativo (Dugar Chappel, del Partido Verde). Flavia Manoni, de La Unión Mendocina, se abstuvo en las tres ocasiones. De esta manera, las propuestas fueron remitidas a la Cámara de Diputados para su revisión.

La radical malargüina Jésica Laferte, titular de la comisión de Ambiente, defendió los proyectos, al destacar que tuvieron evaluaciones por diferentes equipos técnicos, como es el caso del Departamento General de Irrigación. “Los tres proyectos están en el marco de Ley 7722, no se utilizará ninguna sustancia peligrosa y no se afectará ningún glaciar. No hay presencia de puesteros en el lugar de trabajo, como así tampoco hay presencia de cuerpos cavernosos. Está todo controlado. Es muy importante que ustedes sepan las especificaciones correspondientes”, detalló.

En tanto, Chappel justificó su postura positiva en El Burrero y Las Choicas, al indicar que “son de bajo impacto ambiental. Tenemos que trabajar sin fundamentalismo y sin ocultismo”, marcó. No obstante, mantuvo diferencias sobre La Adriana, proyecto al que votó en contra.

Desde La Unión Mendocina, el senador Martín Rostand afirmó que acompañaron los proyectos porque “se deben aprovechar los recursos naturales que ofrece Mendoza y esta es una manera de hacerlo”.

“Estamos discutiendo declaraciones de impacto ambiental respecto de una política ambientalista. El mundo está yendo hacia la electricidad. Sin cobre no es posible desarrollar esto. Necesitamos generar recursos. Los tres proyectos están radicados en un Departamento que tiene una clarísima licencia social. Por este camino empezamos a transitar una senda auspiciosa”, indicó el legislador.

La legisladora Adriana Cano, del Partido Justicialista, precisó que en los tres casos se hicieron observaciones “respecto a algunos procedimientos en cuanto a cada uno de los proyectos. Es necesario tener discusiones sobre los futuros dictámenes ambientales de futuros proyectos”, comentó, pero acompañó junto a todo el bloque.

Alcances

Los pórfidos de cobre son de alto potencial y en caso de que lleguen a explotación podrán ser desarrollados dentro de la normativa ambiental vigente. Tienen previsto que en la etapa de exploración, se utilice el mismo sistemas de perforación a los ya se usan en el proyecto de Hierro Indio, pero para que ello se dé, necesitará también la ratificación de la Legislatura.

El proceso de evaluación fue realizado por la Universidad Nacional de Cuyo. También se pidieron dictámenes sectoriales al Departamento General de Irrigación (DGI) y a la Municipalidad de Malargüe, entre otros organismos.

En el caso de El Burrero, el proyecto contempla la perforación de 23 pozos exploratorios, cuya profundidad varía entre los 400 y 750 m, con el objeto de determinar el perfilaje goefísico y evaluar el potencial geológico del yacimiento. Mientras que en Las Choicas y La Adriana se perforarán 17 pozos exploratorios, en cada uno de ellos, de la misma profundidad y con la misma finalidad.

Las Choicas se encuentra ubicado a 135 km al NO de la ciudad de Malargüe y la superficie a utilizar para las tareas de exploración y el campamento suman unas 350 hectáreas, dentro de unas 8.853 hectáreas de concesión. El proyecto El Burrero explorará 650 hectáreas.

Las inversiones estimadas para realizar estos trabajos alcanzan los US$ 20 millones y como ocurre en la mayoría de los proyectos, se realizarán en varias campañas. Estos yacimientos de cobre se suman a las tareas que ya se vienen realizando en Hierro Indio y Cerro Amarillo que se encuentra en etapa de exploración.