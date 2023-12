El vino que lucha contra la depredación de los viñedos y fue elegido la revelación del año en Argentina

La reconocida guía de vinos Descorchados es realizada por el periodista y crítico chileno Patricio Tapia quien refleja, a través su particular mirada sobre la vitivinicultura en Sudamérica, las tendencias, evolución y recorrido de la industria en Argentina.

En esta oportunidad, está Guía otorgó un merecido reconocimiento para el vino “Sueños de Revolución” de Pablo Caparrós y Mariana Rodríguez Rolfi, Ingenieros Agrónomos y compañeros de vida, y en el 2019 empezaron un proyecto de vinos que tiene dos objetivos muy claros aparte de su desarrollo familiar. “Sueños de Revolución” son Malbec de Luján de Cuyo de terroirs en vías de extinción, es decir, de sitios que fueron muy importantes para el desarrollo de la vitivinicultura nacional pero que ahora están a punto de desaparecer.

“No sabemos bien cómo comunicarlo, no tenemos mucha experiencia en el mundo comercial del vino. Estamos aprendiendo y nos hemos dedicado a rescatar los viñedos, a hacer la uva y hacer este producto lo más prolijo posible. Esto es un aporte más para salvar los viñedos de Luján de Cuyo. La cantidad de etiquetas y cosas que hay es enorme. Darles el último honor a estos viñedos es lo que buscamos”, destacó Caparros.

Es importante destacar que el vino “Sueños de Revolución” -La Aldea- (Malbec de Chacras de Coria) obtuvo 95 puntos y fue considerado en la categoría revelación de Argentina por Patricio Tapia.

La historia

En los últimos años Luján de Cuyo perdió una carrera vínica contra el Valle de Uco, eso no sólo hizo que cayera la reputación a nivel mundial del vino, sino que además muchas fincas pasaran por las manos del progreso y empezaran a ser barrios o loteos privados, dejando de lado el legado viticultor de los inmigrantes, principalmente desde el río Mendoza al norte.

El proyecto nace al tratar de salvar un viñedo centenario, hoy viñedo urbano, ubicado entre loteos en el distrito de Chacras de Coria. Este hermoso viñedo abandonado fue el puntapié para crear varios vinos más. Nacido en el 2019 con la primera añada de “Sueños de Revolución, distrito Chacras de Coria”, y empezó a germinar la semilla de un pequeño sueño: Levantar la bandera de los Malbec de Luján de Cuyo, de una manera distinta.

Este proyecto tiene dos objetivos más que solo vender vino.

Objetivo ambiental: Sueños de revolución son viñedos donde se practica la viticultura regenerativa, en donde no se usan agroquímicos de síntesis, se mezclan antiguas técnicas, se respeta la vegetación y se realizan prácticas de mucha intervención natural buscando que el terroir se exprese lo más posible. Pero no sólo buscan la expresión natural del terroir, sino que estas técnicas permiten ahorrar agua, luchar contra el cambio climático gracias a la alta captura de carbono que proponen, no sobre exigir a las plantas y trabajar con mano de obra lujanina a la manera ancestral.

Después de cinco cosechas los resultados medidos científicamente son sorprendentes en cuanto a cantidad de materia orgánica de nuestros suelos y biodiversidad de microorganismos (medido por la investigadora Melanie Roy en asociación con el Conicet). Rompiendo paradigmas de cultivos, pero dándole prioridad a la biología se expresan nuestros viñedos, buscando recordar el sueño de nuestros abuelos labriegos, que regaron estas viñas a la luz de la luna.

Objetivo Social-Cultural: esta pareja defiende, resisten y le devuelven el honor a la primera zona de cultivo de Mendoza, los viñedos ancestrales de las costas del Río Mendoza, las zonas que el marketing y las nuevas tendencias dejaron atrás.

“No solamente recuperando viñedos, sino haciendo asociaciones con pequeños productores históricos que también resisten el avance de los barrios y la ciudad. Fue así que en este 2023 participamos de la creación de la Asociación Civil Viñedos Centenarios de Primera Zona, donde Sueños de Revolución es parte junto a ocho productores de Chacras de Coria, Vistalba, Las Compuertas, Carrodilla, Cruz de Piedra, Maipú, etc. Con ellos intentamos entre todos ayudarnos, y que ellos también elaboran sus vinos y le agreguen valor a sus viñedos.

Entre estos productores está la finca más antigua de Luján de Cuya documentada, donde se sospecha que el material genético del Malbec puede ser de los traídos por el francés Pouget en la época de Sarmiento. Estamos hablando de la historia en pie de Mendoza que se cambia por ladrillos y pavimento por la falta de rentabilidad de estos pequeños productores.

“Sueños de Revolución" está orgulloso del terroir lujanino y por eso trabajamos y defendemos la historia y cultura de nuestra zona. Nuestras dos primeras cosechas 2019 y 2020 fueron exclusivamente de nuestro viñedo recuperado en Chacras de Coria y la compartimos con amigos”, indicaron.

A partir del 2021 empezaron a trabajar en un viñedo de Vistalba y es por eso que en esta añada (próxima a salir a la venta) tienen dos versiones de vinos:

1. Sueños de Revolución “La Aldea” (Malbec de Chacras de Coria)

2. Sueños de Revolución “El Albor” (Malbec de Vistalba)

Desde la cosecha 2022 incorporaron dos nuevos lugares que están próximos a ser embotellados: Carrodilla y Perdriel. Los vinos son todos criados en barricas usadas por 18 meses, pero con un perfil fresco.

“Aquí seguimos luchando y levantando la bandera de la nueva revolución de Malbecs Lujaninos con agricultura regenerativa y mucha historia”, precisaron.