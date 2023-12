Bodega Trivento adelanta 10 años su meta de cero emisiones netas

En concordancia con el anuncio realizado esta semana por el holding Viña Concha y Toro, Bodega Trivento anunció que, gracias al impacto de las acciones realizadas en los últimos años, abraza el desafío de adelantar su contrato voluntario de alcanzar cero emisiones netas para 2040 en lugar de 2050.



Al respecto del compromiso de carbono neutralidad de la compañía, Ma. Mercedes Alvarez, subgerente de Sustentabilidad, comentó recientemente: “ser sustentables está en nuestro ADN. Trabajamos intensamente para disminuir nuestras emisiones y lograr también la reducción de la dependencia de combustibles fósiles en un 50% dentro de las instalaciones de la bodega para 2025”.



Desde 2009 la bodega mide sus emisiones GEI y, en 2018 realizó la primera medición de la huella de carbono. En consecuencia, se identificaron áreas clave de mejora y se implementaron programas de eficiencia energética que abarcan desde: un software para mapear los consumos, el apagado de luminarias y equipamientos cuando no están en uso, hasta la inversiones en nuevos equipos.



Enmarcados en el camino de la reducción de emisiones, en 2019, la compañía instaló una planta fotovoltáica de 4.800 m2 (918 paneles solares), la mayor inversión en energía renovable de la industria vitivinícola en el país. La planta genera más de 505 MWh/año de energía limpia, cerca del 10% de la demanda eléctrica, del predio.



Además, en un paso trascendental para alcanzar el objetivo de emisiones de carbono cero, durante 2023, la compañía logró un importante hito al reducir su huella de carbono mediante la adquisición de Certificados de Energía Renovable (REC), que compensan el 100% de las emisiones de la energía eléctrica empleada en sus operaciones.



Porque la Naturaleza no espera y el cambio es ahora. Las acciones son muchas y el compromiso infinito. Bodega Trivento toma con mucha convicción el camino de la sustentabilidad que ayuda a cuidar tanto a los colaboradores como al entorno que los rodea.



Iniciativas corporativas que refuerzan los compromisos climáticos asumidos



En 2019 Viña Concha y Toro se comprometió con la iniciativa Science Based Target a reducir sus emisiones absolutas de alcance 1, 2 y 3 (directas e indirectas) en 55% al año 2030 y alcanzar cero emisiones netas en 2050. Cuatro años después, gracias a los avances alcanzados en este periodo, la compañía informó que recortó su meta en 10 años: ahora el 2040 asoma como el año en que la empresa ya no tendrá emisiones netas.



Esta meta, incorporada en la estrategia de sustentabilidad del holding «Descorcha un Futuro Mejor», está alineada con la iniciativa Science Based Targets Initiative (SBTi) y el nivel de descarbonización necesario para evitar el calentamiento global por sobre 1,5°C. Además, la compañía está adherida a la iniciativa Business Ambition for 1,5ºC y Race to Zero, iniciativa nacida al alero de la COP25. La meta al 2024 considera sus orígenes productivos en Chile y Argentina.



La compañía redujo 35% sus emisiones en cinco años con cierre de 2022, la última medición verificada disponible. Los datos de 2023 se conocerán durante el próximo año. Así, la huella de carbono del holding es 53% menor que el promedio de la industria global. (IWCA, 2022).



Este desempeño nos permitió visualizar que podemos hacer una mayor contribución a la mitigación del cambio climático, explicó Valentina Lira, gerente de Sustentabilidad de Viña Concha y Toro. “Después de 5 años avanzando con SBT, pensamos que era un buen momento para renovar nuestro compromiso por reducir nuestras emisiones, con el objetivo de contribuir a tener un futuro más sostenible. Esta anticipación de la meta está totalmente alineada con la estrategia de la compañía. Como Empresa B, nuestros estatutos incorporan el objetivo de generar impactos positivos y regenerativos para nuestra sociedad y nuestro planeta”.



La gestión para reducir las emisiones se inició hace varios años con un objetivo en las emisiones propias y también en la de nuestros proveedores. En ese camino, por ejemplo, ha sido fundamental la transformación de nuestra matriz energética, que hoy para el holding es 100% energía renovable. También ha sido relevante el trabajo realizado con algunos de nuestros principales proveedores y así ir reduciendo nuestras emisiones indirectas, por ejemplo, abordando el packaging o reduciendo el peso de las botellas.