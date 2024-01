Nueva estrella: Olivícola Laur fue elegida la mejor del mundo por tercera vez consecutiva

Olivícola Laur, de la empresa mendocina Familia Millán dedicada desde el año 1889 a la elaboración de aceite de oliva virgen extra, obtuvo su tercera estrella en el último Mundial de AOVE, superando a prestigiosas marcas de países con larga trayectoria en el rubro, como España, Italia, Túnez, Grecia, Turquía y Portugal.

El reconocimiento habla a las claras de la calidad de los productos premium elaborados por la aceitera y del potencial de nuestro país como productor y exportador de AOVE.

Ubicada en la zona de Maipú, provincia de Mendoza, Olivícola Laur se destaca por sus cuidadosos procesos de elaboración y por las características organolépticas de su aceite de oliva extra virgen, que nuevamente llevó al prestigioso jurado internacional del AOVE Ranking Mundial a ubicarla como la mejor del mundo.

Es un enorme logro tanto para Laur como para toda la categoría en la Argentina, que vuelve a ganar un reconocimiento de talla global, imponiéndose en todas las competencias nacionales e internacionales por la gran calidad de sus productos, ubicándose en el tope del ranking mundial, superando a prestigiosas y centenarias casas productoras europeas.

“Comenzamos a participar en concursos internacionales en el año 2015 y desde entonces nos hemos presentado a un total de 95 certámenes. En 2023 participamos en 14 competencias - la mitad de los concursos realizados- y recibimos 140 premios con un total de 7172 puntos, un número mucho mayor al obtenido por otras empresas provenientes de los principales países productores de aceite de oliva virgen extra", destaca José Millán, fundador y director de Familia Millán.

Y continua “Para nosotros es un orgullo obtener por tercera vez consecutiva el primer puesto en el ranking mundial, nuestra tercera estrella, es volver a posicionar a la Argentina en lo más alto, es demostrar que tenemos potencial, que somos un país muy rico y que con esfuerzo podemos lograr cosas maravillosas. Además, este tipo de reconocimientos ayuda a fomentar el consumo de aceite de oliva y posiciona a Mendoza y a nuestro país para siempre en un lugar destacado en la historia de la olivicultura. A la vez, es una señal para la industria, que nunca debe dejar de pedir apoyo para continuar en esta línea de desarrollo y mejora continua”.

Volumen, crecimiento y posicionamiento

El posicionamiento como número uno del mundo en los años 2021, 2022 y 2023, junto con otras numerosas acciones realizadas por Olivícola Laur, han derivado en un crecimiento constante de productos y en las ventas, y en un incremento del número de turistas extranjeros que visitan la finca.

Actualmente, la aceitera produce más de 600 toneladas de aceite de oliva virgen extra al año -aproximadamente un millón de botellas-, de los cuales casi el 90% se comercializa en el mercado interno.

En cuanto al comercio internacional, China, Corea del Sur, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos son algunos de los mercados a los que exporta sus productos.

“Volver a estar ocupando el puesto número uno del ránking colabora con nuestro objetivo de dar a conocer las bondades del aceite de oliva y sus múltiples usos. También ha sido un incentivo más para que locales y extranjeros nos visiten, conozcan nuestros procesos de elaboración y prueben toda la variedad de productos que elaboramos.

Ser tricampeones del mundo viene a certificar la calidad premium de nuestros aceites de oliva virgen extra, y es una demostración de lo que se consigue con esfuerzo y constancia, trabajando con responsabilidad y seriedad para ofrecer siempre lo mejor”, dijo Carlos Saez, gerente general de Olivícola Laur.

Cómo se elabora el ránking EVOO World Ranking

El sistema de calificación del AOVE Ránking Mundial permite saber qué aceites de oliva virgen extra son los más galardonados del mundo y distinguir a las mejores empresas por variedad y tipo de AOVE, así como detectar qué zonas del mundo se destacan en su producción. De hecho, los altos puntajes obtenidos por Olivícola Laur en los distintos certámenes han colaborado en el posicionamiento de la Argentina como país productor de AOVE de alta calidad.

El ranking se lleva a cabo hace más de quince años basándose en el sistema del ranking WR W&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en el año 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit).

Tras el éxito rotundo en el AOVE Ranking Mundial, Olivícola Laur se despide con alegría de los concursos, agregando una tercera estrella a su éxito, para destinar todos sus esfuerzos a otros aspectos del mundo del AOVE y al último de sus lanzamientos: el aceite de oliva alto en polifenoles, un producto enfocado a la salud que ha sorprendido no solo organolépticamente, sino también por todos sus beneficios.

Una empresa, múltiples reconocimientos

Además de la multipremiada Olivícola Laur, otras empresas de Familia Millán han sido merecedoras de distintos galardones y reconocimientos. Tal el caso de la destilería Casa Tapaus, cuyos destilados han ganado importantes premios locales e internacionales (como es el caso del Gin Terrier Old Tom que obtuvo 100 puntos en el concurso internacional de vinos y licores Vinus 2023, donde además fue galardonado con doble medalla de oro); Acetaia Millán, cuyo aceto balsámico recibió múltiples reconocimientos por su calidad de parte del Consorzio Tutela del Aceto Balsámico di Modena, y Abrasado Restaurante, que quedó seleccionado entre los establecimientos recomendados por la prestigiosa Guía Michelin y fue galardonado con medalla de oro internacional en la categoría Best Of Wine Tourism en 2022.

Asimismo, Familia Millán fue distinguida en la edición 2024 de la prestigiosa Guía Descorchados como “Bodega del año”, al tiempo que recibió elevados puntajes para varios de los ejemplares elaborados por sus bodegas Mosquita Muerta Wines, Los Toneles, Fuego Blanco Wines, Elodia Wines y Familia Millán Wines Series.

Entre las unidades de negocio de Familia Millán también se destacan su cadena de supermercados con 120 sucursales, la ganadería propia y la cadena de carnicerías, entre otros.



La empresa produce, distribuye y comercializa una amplia variedad de productos, y cuenta con representantes y canales de distribución en todo el territorio argentino.