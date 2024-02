Tim Atkin vuelve a la Argentina: recorrerá más de 40 bodegas de Mendoza y degustará unos 1.800 vinos de todo el país

Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, será por 14° año consecutivo la encargada de organizar la degustación anual de Tim Atkin MW, que visitará nuestro país del 15 de febrero al 08 de marzo de 2024.

Los primeros cinco días tras su llegada al país transcurrirán en Buenos Aires, donde se han coordinado degustaciones en privado junto a representantes de más de 50 bodegas de diferentes puntos del país: Jujuy, Salta, Cafayate, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Entre los highlights de su estadía en C.A.B.A. se reunirá con Andrea Donadio, Delvis Huck y Alma Cabral, quienes se quedaron con el podio del Concurso Mejor Sommelier de Argentina 2022, de un total de 35 participantes. De este modo, WofA busca enriquecer la agenda y ofrecer una visión más amplia de la industria, en este caso desde la perspectiva de la sommellerie y de la mano de exponentes femeninas. Esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa Women of Argentina orientada a dar visibilidad al rol de las mujeres en el sector.

Su viaje continuará en la provincia de Mendoza con un recorrido por más de 40 bodegas y el encuentro con representantes de otras 71, incluyendo bodegas de San Rafael y San Juan, así como degustaciones junto a diversos grupos de productores locales: Vinodinámicos, Productores Amigos, Productores Independientes de Paraje Altamira (PIPA). Serán en total más de 1800 etiquetas que degustará en esta edición, incluyendo también las tradicionales tasting sessions a puertas cerradas. El 60% de las bodegas registradas corresponde a proyectos de pequeña y mediana escala, gracias al trabajo sostenido que viene llevando adelante WofA para favorecer a la categoría mipyme, ofreciendo beneficios y tarifas diferenciales de participación.

“La visita a Argentina siempre tiene un componente muy especial para mí. No solamente porque es una tierra que realmente siento como mi casa y me permite volver a conectarme con amigos, sino que además representa un gran desafío profesional. Después de 30 años de venir de manera sistemática los vinos argentinos me siguen sorprendiendo. Con cada visita descubro nuevos estilos, productores, proyectos e historias que contribuyen a que mi experiencia sea verdaderamente única” expresó Tim Atkin MW en relación a su inminente llegada al país.