Silvio Alberto entre los 100 mejores enólogos del mundo 

La última edición de Vinexpo (París, Francia) trajo muy buenas noticias a Bodegas Bianchi. The Drinks Business, una de las revistas más influyentes del mercado del vino, reconoció a su Winemaker & Viticulture destacándolo entre los mejores 100 del año.

Junto a Silvio Alberto, otros 5 enólogos argentinos fueron premiados, confirmando la importancia del vino argentino en el escenario internacional.

Según los creadores de la publicación, lo que busca la guía The Master Winemaker 100 es “arrojar luz sobre aquellas personas talentosas que trabajan duro en los oscuros ambientes de la bodega”, sintetizó Patrick Schmitt, Master of Wine y director de The Global Wine Masters.

Sobre Silvio Alberto la publicación británica resumió: “Con experiencia acumulada en sus roles anteriores en bodegas líderes argentinas como Catena, Diamantes del Clos de los Siete y Achaval Ferrer, Silvio Alberto llegó a Bodegas Bianchi en 2017. Aquí ha supervisado una nueva fase para esta bodega familiar de 95 años de antigüedad, desarrollando su portafolio de vinos de alto valor provenientes de dos sitios en la zona fría de Mendoza del Valle de Uco. Además de sus responsabilidades en bodega, Alberto regularmente visita los mercados de exportación para comunicar el potencial de Argentina, especialmente del Valle de Uco, y actúa como embajador de la marca Bianchi”.

Profesionalismo, pasión y arte son los 3 conceptos con los que Silvio Alberto define su acercamiento a la vitivinicultura.

Apasionado por el conocimiento y manejo del terroir Silvio se refirió al premio recibido en sus redes sociales: “Tuve el honor de participar de la ceremonia de premiacion The Master Winemaker 100. Una emoción sin igual al haber sido reconocido dentro de los 100 mejores Enólogos del mundo. Quiero agradecer a @thedrinksbusiness por este gran reconocimiento, a @bodegasbianchi por permitirme todos los días innovar en nuestros vinos, especialmente en María Carmen Chardonnay 2021”

María Carmen, un vino creado en tributo a la compañera de vida de Don Enzo Bianchi, fue distinguido en 2022 como “Chardonnay Master” y el mejor de Argentina, según The Drinks Business.

Se trata de un elegante Chardonnay -100% varietal de San Rafael- que presenta aromas frutales, notas ahumadas y especiadas aportadas por sus 12 meses en barrica de roble francés.

Silvio Alberto, lo describe con detalle: “Es un vino de seductor color verdoso con reflejos olivas. En nariz, sus aromas remiten a vivaces notas cítricas y minerales muy bien amalgamadas con deliciosas notas a frutas blancas como pera, manzana verde y durazno blanco. Es un vino de mucha frescura, en donde las delicadas notas de vainilla y miel obtenidas de su crianza en roble francés, acomplejan su aroma. En boca tiene una entrada refrescante, con muy buena acidez y complejidad, descubriéndose notas minerales, frutales, y un dejo de vainilla que lo hace muy atractivo y untuoso. De marcada estructura y final prolongado”.