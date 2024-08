Un concurso premiará con US$ 3.000 a la mejor idea innovadora y sustentable

Arrancó la 10º edición del Concurso Emprende U de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) para todos los niveles académicos. La iniciativa incluye una serie de capacitaciones donde los jóvenes podrán armar un equipo de trabajo e idear soluciones innovadoras a problemáticas actuales. Está dirigido a estudiantes de 16 a 25 años de escuelas secundarias, terciarios y universidades de Mendoza y Córdoba.

Emprende U es un programa para fortalecer el desarrollo emprendedor entre estos jóvenes. Ofrece un espacio exclusivo de instancias formativas, de experimentación, colaboración, interacción y prototipado. Con actividades de sensibilización y formación impulsa el desarrollo de proyectos emprendedores e innovadores en diversas áreas del conocimiento comprendidas dentro de los planes de estudio de las instituciones participantes.

Es una propuesta integral para brindar a los estudiantes un acercamiento a la experiencia de emprender. Más que una mera capacitación técnica, la iniciativa propone concientizar sobre la importancia que tiene el emprender como motor de transformación social, económica y cultural.

Cada proyecto, una vez superadas las instancias del concurso, presentará su propuesta final ante un jurado evaluador que premiará 3 (tres) proyectos por cada categoría planteada: Under 20 y Under 25.

Cada categoría tendrá 3 equipos ganadores, el que obtenga el primer lugar recibirá un premio de US$ 3.000, el segundo US$ 1.500 y el tercero US$ 500.

Organizan la UNCUYO, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), los gobiernos de Mendoza y Córdoba y la Fundación Internacional con sede en América Latina Young E3.

El camino hacia la premiación

Los estudiantes que se inscriban atravesarán distintas etapas donde desarrolarán su proyecto en actividades presenciales y virtuales. El proceso comienza con la generación de ideas y validación, el armado del modelo de negocio, el prototipado y pitch, y finalmente, la exposición de las propuestas.

Quienes participen tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en una Feria de Ideas —el 15 de noviembre— para ser evaluados por un jurado conformado por profesionales y figuras destacadas de ambas provincias, quien determinará los equipos ganadores por categoría.