Invertirá u$s 8 millones: Aconcagua Energía incorpora una nueva área de explotación petrolera en Mendoza

Mendoza continúa trabajando en el crecimiento hidrocarburífero y, gracias a su modelo de licitaciones continuas, adjudicó el área Payún Oeste, ubicada en Malargüe, a la empresa Aconcagua Energía. El Gobernador Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, formalizaron la concesión en un acto realizado en la Casa de Gobierno.

En la oportunidad, estuvieron presentes el director ejecutivo de Aconcagua, Diego Trabucco; el vicepresidente, Javier Basso, y el gerente corporativo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Sostenibilidad de la empresa, Juan Crespo. Además, participaron el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

“Hoy, Aconcagua Energía ha comprometido su inversión en el área Payún Oeste tras ganar la licitación de esta concesión”, afirmó el Gobernador, y señaló que “esto dinamizará la economía local mediante la generación de empleo y la producción incremental, lo que derivará en regalías adicionales y mayores reinversiones para la provincia. Este desarrollo reafirma el compromiso de Mendoza con un modelo de gestión eficiente y sostenible en el sector hidrocarburífero”.

Más adelante, el mandatario provincial destacó que “por fuera de lo que exige el decreto que otorga la concesión, la empresa se ha comprometido a colaborar con el desrisqueo de la porción de Vaca Muerta que se encuentra en esta área, ayudando a la provincia a seguir explorando el potencial del no convencional”.

Esta concesión, otorgada por 25 años, conlleva un compromiso de inversión de 8 millones de dólares durante los primeros 10 años, de los cuales 7 millones se invertirán en los primeros 5 años. Esto incluye trabajos de reactivación de pozos inactivos, estudios geológicos avanzados, perforación de un nuevo pozo, instalaciones de superficie y saneamiento de pasivos.

Estas actividades permitirán poner en marcha la producción en un área que lleva 10 años de inactividad y generará un impacto positivo en la producción diaria de la provincia. Asimismo, contribuirán a la certificación de nuevas reservas de hidrocarburos y a la expansión del horizonte exploratorio en formaciones geológicas clave, fortaleciendo el desarrollo del sector hidrocarburífero.

Por su parte, Diego Trabucco manifestó: “Venimos erogando entre 50 y 60 millones de dólares por año en la provincia”. Es más, señaló: “Hoy venimos a comprometer esta importante inversión en Payún Oeste, pero también asumimos el compromiso técnico de empezar a ver cómo podemos colaborar con el desrisqueo de la parte de Vaca Muerta mendocina”.

A esto, Trabucco señaló que “el convencional de Mendoza es importante, pero el no convencional es el vector de desarrollo más importante y nosotros estamos dispuesto a acompañar ese proceso que necesita la provincia, buscando ser actores principales”.

Aconcagua Energía: expansión en Mendoza

Con Payún Oeste, Aconcagua Energía suma un nuevo bloque a las cuatro áreas que ya opera en la provincia: Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado Oriental, Atuel Norte Explotación y Confluencia Sur. Además, la empresa lidera importantes proyectos de generación de energía fotovoltaica, reafirmando su compromiso con un desarrollo energético integral en Mendoza.

La inversión de U$S 8 millones para Payún Oeste se suma a los más de U$S 130 millones comprometidos en las áreas de oil and gas, con importantes avances de ejecución, y a los U$S 135 millones de dólares comprometidos en energía renovable.

Con más de 150 empleados operativos en Mendoza y oficinas en Chacras de Coria, Aconcagua Energía refuerza su apuesta al crecimiento sostenido y la innovación en la provincia.