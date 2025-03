Nació en Inglaterra y es la única Master of Wine del mundo que vive en Mendoza

La británica Amanda Barnes que reside en Mendoza desde hace más de 15 años obtuvo la titulación como Masters of Wine (MW) junto a otros tres nuevos postulantes de otras partes del mundo, ingresando al selecto grupo de solo 425 profesionales dispersados en 30 países, designación que marca un hito en la excelencia y diversidad en la industria vitivinícola global.

Solo hay una argentina en ese selecto grupo -que es Marina Gayan- quien en su momento obtuvo dicha membresía, pero residiendo en Londres. El caso de Amanda es paradigmático porque es la primera persona que logra esta importante designación residiendo en Sudamérica.

-¿Qué significó para vos haber obtenido el título de Master of Wine (MW)?

-Obtener el título de MW es la culminación de un largo camino de estudio y autodisciplina, desde los exámenes rigurosos hasta la tesis, y estoy absolutamente emocionada de haber alcanzado este hito. Pero el aprendizaje nunca se detiene… ¡Como dicen, no hay descanso para los pecadores!

-Hasta ahora solo hay una Master of Wine de Argentina (Marina Gayan) pero ella obtuvo su título residiendo en Londres. ¿Vos sos la primera MW que obtuvo su título residiendo en Sudamérica? ¿Desde cuándo residís en Mendoza?

-Vivo en Mendoza desde 2009 y comencé mis estudios para el MW en 2019 después de 10 años residiendo aquí y trabajando en la industria. Pero el proceso se vio interrumpido cuando la pandemia, y llevó a la cancelación de los exámenes hasta 2022. Cuando empecé, solo había un puñado de estudiantes de MW en toda Sudamérica: con algunos en Buenos Aires, Santiago y São Paulo.

Siempre fui la única estudiante en Mendoza, pero siempre intenté estudiar en línea y conectar con otros estudiantes en diferentes partes del mundo. Si bien creo que es un lugar increíble para estudiar la teoría, prepararse para el examen de cata aquí es un gran desafío debido al acceso limitado a vinos internacionales. Por eso, la mayoría de los estudiantes (y los dos MW nacidos en América Latina) se mudan al Reino Unido o a Estados Unidos para completar sus estudios. ¡Yo hice lo contrario jaja! Espero que eso cambie y que en el futuro haya más MW con base en Latinoamérica.

-¿Escribís para la prestigiosa publicación británica Decanter y escribiste un libro de los vinos de Sudamérica?

-Soy la principal corresponsal de Sudamérica y crítica para Decanter, The World of Fine Wine, The Drinks Business y Jancis Robinson. Además de colaborar en diversos libros y guías internacionales sobre vino, también escribí mi propio libro sobre las regiones y vinos de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú: The South America Wine Guide.

-¿Cómo ha sido tu "viaje" por el mundo del vino hasta llegar a ser MW que son poco más de 400 en todo el mundo?

-Mi viaje en el mundo del vino comenzó con un curso de sommelier con Barbara Jones en la EAS de Mendoza. A partir de ahí, seguí estudiando las certificaciones de WSET y el WSET Diploma, siempre de manera remota, ya que los exámenes solo podían rendirse en Londres en ese momento.

Obtuve una de las calificaciones más altas en el WSET Diploma y gané una beca, lo que me permitió comenzar el MW. Lo admito: subestimé completamente lo exigente que sería el MW. Es un gran salto respecto al Diploma, ya que no solo requiere un conocimiento profundo de cada aspecto de la industria del vino, sino también la capacidad de catar a ciegas vinos de todo el mundo y aplicar ese conocimiento bajo una gran presión en los exámenes. Es un desafío enorme, pero también emocionante. Hay una gran adrenalina en estudiar y rendir a este nivel, ¡Lo llaman los Juegos Olímpicos de la educación en vino por una razón!